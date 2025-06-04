Вперше виступив у три роки: хлопчика зі США визнали наймолодшим мотиваційним спікером у світі
11-річного Калеба Стюарда зі США визнали наймолодшим мотиваційним спікером у світі. Свій рекорд американець встановив у віці трьох років та 307 днів, коли виголосив свою першу промову про важливість віри у себе.
Про це повідомили в Книзі рекордів Гіннеса.
"Я пишався собою. Було приємно бачити, як я вплинув на інших і надихнув усіх", – поділився спогадами про той день американець.
Відтоді хлопчик продовжує мотивувати натовпи в школах, церквах та громадах, розповідаючи про мрії, віру в себе, а також грамотність та читання. Зокрема з промовою він виступив в місцевій середній школі на заході з підготовки вчителів.
Тоді Калеб стоячи на столі розповідав персоналу про переваги читання та великих мрій. Запис тієї промови став "вірусним" у соцмережах.
Основними темами звернень Калеба залишається заохочення читати, бути впевненим у своїх здібностях та наполегливо працювати над досягненням цілей.
"Знайдіть те, що у вас добре виходить, і наполегливо працюйте над цим", – радить своїм одноліткам Калеб.
Одинадцятирічний американець пише свої промови самостійно. Для цього він обирає тему, поділяє свої думки на частини, а потім формулює текст, який запам’ятовує.
"Будьте впевненими, спокійними, а якщо помилитеся, то продовжуйте працювати далі. Говоріть голосно та чітко", – дає він поради для гарної промови.
Американський школяр опанував читання у два роки – відтоді читає за кожної нагоди. У віці семи років він прочитав статтю про брак навичок читання серед сучасних дітей, тому вирішив, що хоче допомогти в цьому своїм одноліткам. Так Калеб організував бібліотеку, через яку передає книги з особистої колекції, а також інші навчальні матеріали дітям своєї громади.
Хлопчик каже, що рідні стали його натхненням для мотиваційних виступів. Калеб зізнається, що його улюблений спікер – власний дядько, який також є єпископом церкви. За словами рекордсмена, він надихається прикладом бабусі, яка також допомагає йому покращувати академічні знання.
Калеб розповідає, що мріє працювати вчителем, стати тренером з читання, а також продовжувати виступати з мотиваційними промовами. Його мета – відкрити власну школу, щоб допомагати дітям.
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