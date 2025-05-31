"Люди досі не вірять мені": історія 16-річного школяра зі США, який став наймолодшим суддею у світі

У США 16-річний школяр Генрі Байклі став суддею і здобув титул наймолодшого працівника на цій посаді у світі.

Історію американського підлітка розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Генрі з містечка Гінгем, населення якого складає кілька тисяч людей, ріс, спостерігаючи за кар’єрою свого дідуся – відомого адвоката, який брав активну участь у політиці штату Массачусетс.

Хлопець каже, що приклад діда надихав його на державну службу змалечку. Крім того, Генрі зізнається, що ще одним значним впливом для нього був улюблений персонаж із ситкому "Шоу Енді Гріффіта".

"У шоу головний герой, Енді Тейлор, – улюблений шериф містян та мировий суддя. Я хотів відіграти схожу роль у житті свого міста", – поділився школяр.

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У США вимоги до кандидатів на посаду судді відрізняються, однак у Массачусетсі вік не є обмеженням. Закони штату передбачають, що для цього достатньо бути зареєстрованим виборцем і проживати там. Також у місцевих судах має бути вакантна посада.

Генрі вдалося пройти тривалий процес подання заявки, після чого його кандидатуру та рекомендаційний лист від члена громади затвердили в Раді губернаторів штату.

"Після отримання повноважень мене привели до присяги і я офіційно став мировим суддею", – розповів підліток.

16-річний учень старшої школи почав виконувати обов’язки мирового судді в липні 2023 року. Протягом наступних семи місяців він мав займатися збором показань, нотаріальним засвідченням документів та подекуди укладенням шлюбів та іншими обов’язками.

"Хоча мене ніколи не викликали для взяття під заставу чи розгляду кримінальних справ, це було в моїх компетенціях. Однак я нотаріально засвідчував документи та допомагав видавати довідник мирового судді, який використовують по всьому штату [...]

Я був юридично зобов’язаний забезпечувати дотримання законів та громадський порядок, але ніколи не потрапляв у ситуації, які від мене такого вимагали", – сказав юний суддя.

Крім того, Генрі Байклі свідчив перед законодавчим органом штату Массачусетс із питань реформи психічного здоров’я та права голосу молоді.

Світовий рекорд хлопця як наймолодшого судді зафіксували в червні 2024 року. Хоча після семи місяців на посаді підліток пішов у відставку, він мріє здобути юридичну освіту і присвятити життя галузі, яку любить.

"Люди досі мені не вірять, коли я кажу їм, що був мировим суддею. Це цілком зрозуміло [...] Я зміг довести, що ми, молоде покоління, можемо все", – наголосив хлопець.

Раніше півторарічного хлопчика з Гани визнали наймолодшим художником у світі. Малюк почав "малювати" у віці шести місяців і відтоді продав 15 своїх робіт.