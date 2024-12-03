На День святого Миколая обіцяють сніг, але є нюанс

На День святого Миколая в Україні може бути мокрий сніг

6 грудня на День святого Миколая в Україні прогнозують сніг – в цей період на території країни розпочнеться зміна синоптичних процесів, що викличе зміну погоди.

Однак сніг 6 грудня може бути мокрим, під час брифінгу 3 грудня повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

"На Миколая в нас може бути мокрий сніжок, але, ймовірно, з переходом у дощ. Однак подекуди він може додати білих фарб. Поки ми не розраховуємо на кучугури снігу, принаймні на 6-7 число", – поділилася речниця Укргідрометцентру.

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За її словами, після цих дат в Україні очікують послаблення антициклону та прихід фронтальних системи із заходу, що нестимуть із собою опади змішаної фази – мокрий сніг або дощ.

"Коли проходить повітряний фронт, то над територією панують одночасно дві маси. Тому у західних та північних областях показники залишаються такими, як зараз. У південних – будуть вищі температури – від +2 до +8°C", – розповіла Наталія Птуха.

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Раніше ми розповідали, коли в Україні відзначають День святого Миколая Чудотворця та як вшановують його пам’ять.