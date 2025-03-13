Гроза у березні? В Укргідрометцентрі пояснили, за яких умов це можливо

Березневі грози зазвичай менш небезпечні, ніж в інші сезони

Грози зазвичай характерні для пізньої весни та літа. Однак за особливих атмосферних умов це явище може трапитися і навесні.

Стан атмосфери в березні 2025 року відповідає вимогам, за яких бувають грози, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Там розповіли, що слабкі грозові хмари можуть формуватися навесні, якщо одночасно існують декілька потрібних факторів.

Для цього явища, зокрема, потрібні теплі повітряні маси. Протягом останнього тижня на території України фіксували особливо теплу температуру повітря, яка подекуди перевищувала кліматичну норму. Метеорологи кажуть, що це створило нестабільний термічний профіль атмосфери.

Крім того, для утворення грози необхідна висока вологість, якою повітря "наситила" нещодавня дощова погода. В Укргідрометцентрі пояснили, що така вологість сприяє конвекційним процесам – вертикальним рухам в атмосфері, які можуть підіймати тепле вологе повітря на більші висоти.

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Також грози потребують існування фактора нестійкості. Фахівці пояснюють, що грозову активність спричиняють купчасто-дощові хмари. Вони формуються за наближення фронтальних або локальних зон зниженого тиску, що спостерігають у березні 2025 року.

"Грози у березні не є звичним явищем, але може виникати в окремі аномально теплі роки. Сьогодні численні прогностичні моделі підтверджують ймовірність локальних грозових осередків. І хоча ця ймовірність не є високою, втім вона існує", – пояснили працівники установи.

В Укргідрометцентрі зауважили, що березневі грози в Україні слабкі, не продукують багато блискавок, тому менш небезпечні, ніж у літній сезон.

"Однак неочікуваний грім може налякати, тому обов'язково перевіряйте новини та мапи повітряної тривоги, аби не сплутати із більшими загрозами сьогодення", – наголосили в установі.

Раніше спеціалісти з моніторингу атмосфери пояснили, чому в лютому 2025 року в українських містах фіксували високий рівень забрудненості повітря.