Чому в лютому часто фіксували погіршення стану повітря? Пояснення метеорологів

Упродовж лютого 2025 року в українських містах, зокрема у Києві, фіксували високий рівень забрудненості повітря.

Інтенсивнішому накопиченню забруднюючих речовин поблизу земної поверхні сприяли метеорологічні умови – відсутність опадів, низька швидкість вітру та зростання температури з висотою, що формує блокуючий шар.

Про це розповіли фахівці відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України.

За даними спеціалістів, минулого місяця в Україні переважала антициклонна погода. Це призвело до зниження температури, частих температурних інверсій та штилю.

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У деякі дні (12, 16-17 та 22-24 лютого) швидкість вітру була дуже низькою. Це призводило до накопичення забруднення у міському повітрі.

"Такі метеорологічні умови не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. У містах, де чимало автотранспорту і працюють промислові підприємства, які можуть, зокрема, використовувати паливо нижчої якості (так подекуди відбувається через воєнні дії), це спричинило формування вищих концентрацій, ніж, наприклад, у попередні зимові місяці.

Загалом такі метеорологічні процеси і їхній вплив на забруднення атмосфери є сезонним явищем. Воно щозими спостерігається не лише в Україні, а й в інших країнах Європи", – кажуть експерти.

Чи могли вплинути на якість повітря воєнні дії?

Експерти проаналізували дані та зробили висновок, що воєнні дії не мали суттєвого впливу на рівень забруднення повітря в українських містах.

"Наслідки воєнних дій були епізодичними й точковими. Вони формувалися внаслідок пожеж після ракетних ударів і атак безпілотними літальними апаратами, але не визначали характеру загального розподілу забруднення", – розповіли у НАН України.

Чи можна поліпшити якість атмосферного повітря?

Це можливо, кажуть експерти. Для цього потрібно реагувати на попередження про метеорологічні умови його високого забруднення.

Однак наразі в Україні немає ефективних механізмів для контролю викидів від промисловості та транспорту.