Чи справді до України наближається "брудна хмара": відповіли в Укргідрометцентрі

В Укргідрометцентрі спростували інформацію про те, що до України нібито наближається "брудна хмара", яка накриє регіони на початку березня. Днями такі відомості поширювали в соцмережах.

Речниця установи Наталія Птуха заявила в етері телемарафону, що ці дані не відповідають дійсності.

"Зараз у телеграм-каналах часто поширюють інформацію модельних розрахунків сайту Ventusky. Наразі ця інформація не підтверджена.

Такого поняття як "брудна хмара" немає. Усі небезпеки та забруднення ми моніторимо та завчасно попереджаємо про них", – пояснила синоптикиня і закликала не довіряти неперевіреній інформації.

Нагадаємо, протягом кількох днів у лютому в столиці фіксували підвищений рівень забруднення повітря, подекуди показники досягали високих значень.

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Причиною погіршення стану довкілля вважали накопичення в повітрі пилу, на що вплинула маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск.