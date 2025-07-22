Зростають продуктивність і прибутки: вчені дослідили ефективність 4-денного робочого тижня

Дослідники дізналися, як скорочений робочий тиждень впливає на працівників і їхні компанії

Науковці виявили, що перехід на скорочений – чотириденний – робочий тиждень може бути корисним не лише для добробуту працівників, а й для їхніх роботодавців.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature Human Behavior, інформує Popular Science.

В останні роки все більша кількість експертів почала підтримувати перехід на чотириденний – робочий тиждень. Некомерційні організації, зокрема 4 Day Weel Global (4DWG) вважають, що триденні вихідні забезпечують кращі умови для працівників і бізнесу.

Міжнародна група соціологів за участі 4DWG залучила 140 компаній у США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Ірландії до участі в серії шестимісячних програм. Протягом цього часу їхні співробітники перейшли на чотириденний робочий тиждень без змін у зарплаті чи інших пільгах.

Некомерційна організація допомагала учасникам налагодити нову систему, завдяки чому майже три тисячі людей почали працювати 32 години на тиждень замість 40.

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Перші дані показали, що з-поміж 33 компаній жодна не заявила про однозначно негативне ставлення до скороченого робочого тижня. Усі вони повідомили про підвищення продуктивності праці та зростання прибутків.

Попри те, що людей не примушували виконувати більший обсяг робити за чотири дні, ключові показники їхньої роботи збереглися.

Водночас працівники заявили, що за таких умов відчували менше стресу та вигорання, а також загальне покращення фізичного та психологічного добробуту.

"Думаю, це ідеальний приклад, який показує, як потужні, добре продумані зусилля щодо реорганізації роботи можуть мати суттєвий вплив на реальний світ", – зауважила співавторка дослідження, соціологиня з Бостонського коледжу (США) Вен Фан.

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Автори роботи пояснили, що керувати робочим навантаженням багатьом учасникам вдавалося завдяки скороченню кількості робочих зустрічей. При цьому працівники частіше телефонували або використовували повідомлення.

Ще одним фактором підвищення ефективності стало те, для чого учасники роботи використовували третій вихідний день. Часто це були особисті справи чи візити до лікарів, які раніше намагалися втиснути у напружений робочий тиждень.

Крім того, працівники мали більше часу для хобі, відпочинку, роботи по дому та особистої гігієни – діяльності, яка допомагає покращити настрій та здоров’я.

Після експерименту компанії відзначили, що витратили менше грошей через зниження витрат на охорону здоров’я та зменшення відтоку кадрів.

"Не втрачати висококваліфікованих фахівців у таких галузях, як охорона здоров'я чи викладання, через стрес та вигорання, безумовно, є гідною метою.

Роботодавці можуть рекламувати чотириденний робочий тиждень як перевагу", – переконана соціологиня Британської Колумбії, членкиня ради 4DWG Джульєт Шор.

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