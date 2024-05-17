Де і як можуть вручити повістки за новим законом? Пояснює юрист

Оновлено 20.05.2024

З 18 травня в Україні почне діяти оновлений закон про мобілізацію. Він зменшує мобілізаційний вік, вводить базову військову підготовку замість строкової служби, змінює правила проходження ВЛК.

Крім цього, у ньому йдеться і про процедуру вручення повісток військовозобов’язаним. Тепер громадяни будуть по-іншому відповідати перед законом, якщо їх проігнорують. Зміняться й терміни, коли за повісткою потрібно прибути до ТЦК.

Про те, хто і як може видавати документ шириться багато інформації. Тому разом з адвокатом юридичної фірми "Міллер" Андрієм Новаком ми розбиралися, чи можуть повістки надсилати поштою, чи мають право вручати документ на вулиці або блокпості та чи видаватиме їх тепер поліція.

Якою може бути повістка?

Станом на сьогодні існують три види повісток, які можуть отримати громадяни:

повістка, яку вручають, щоб уточнити облікові дані (її видають, щоб військовозобов'язаний вніс відомості в базу щодо своєї особи, сімейного стану, стану здоров'я, працевлаштування);

повістка на проходження військово-лікарської комісії (отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби);

(отримавши цю повістку, військовозобов'язаний повинен пройти медичний огляд у ВЛК, щоб встановити "придатність" чи "непридатність" до служби); мобілізаційне розпорядження (документ, який вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК та підтвердження придатності до служби, щоб мобілізувати його);

Хто і де може вручити повістку?

Повістки можуть вручати цілодобово за адресою проживання громадянина, на місці роботи чи навчання, у громадському місці, на блок-пості, у ТЦК та СП, йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Видати повістку військовозобов’язаному можуть не лише представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Вручити її також мають право:

представники органу місцевого самоврядування (сільської, селищної, виконкомів міської ради);

керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний.

При цьому уповноважені видавати документ повинні мати відповідне розпорядження від ТЦК та СП, розповідає Андрій Новак.

"Начальник ТЦК формує розпорядження, в якому зазначає, що уповноважує певного директора підприємства вручити повістки своїм співробітникам. Одну, дві, три, чи будь-яку іншу кількість, і видає йому пачку повісток. Глобально, ця історія має виглядати так", – пояснює адвокат.

Поліція ж може лише слідкувати за порядком під час вручення та перевіряти військово-облікові документи у громадян, про що йдеться в новому законі. Повноважень видавати повістки у них немає, говорить Андрій Новак.

Поліція не може вручати повістки військовозобов'язаним annakovalkovalenko/Depositphotos

Що має зазначитися у повістці та чи можуть її заповнювати при врученні?

Дані мають право вносити у повістку будь-де. Як на місці видачі після перевірки документів військовозобов'язаного, так і заповнити її заздалегідь, каже Андрій Новак.

На правильно оформленій повістці повинні бути:

прізвище, ім'я та по батькові адресата;

адреса місця його проживання;

номер повістки;

дата видачі повістки;

найменування районного або міського ТЦК та СП, куди потрібно буде прийти призовнику;

адреса центру комплектування і дата, коли адресат повинен там з'явитися;

список документів, які громадянин повинен принести з собою;

посада уповноваженого, який видає повістку і його підпис.

До цього на бланку повістки мав бути й підпис керівника ТЦК та СП, його ініціали та печатка центру комплектування. Андрій Новак каже, що тепер цієї вимоги немає і замість нього у документі може підписуватися посадова особа, якій видали довіреність на вручення повістки.

"До цього були сумнівні випадки, коли повістку заповнювала неуповноважена на те особа – не керівник ТЦК та СП. А зараз це фактично легалізували, тому що посадова особа чи умовний піший патруль співробітників ТЦК буде сам підписувати повістку. Тепер це складається в нормальний пазл – яка особа оформила, така особа і підписала та вручила її", – говорить юрист.

Чи можуть повістку надіслати поштою?

Раніше повістка вважалася врученою лише тоді, коли військовозобов'язаний отримає її особисто і поставить на документі свій підпис.

Перед тим, як видавати повістку, уповноважені повинні встановити особу призовника – перевіряють паспорт, чи інший документ, який посвідчує його особу. Також просять предʼявити військово-обліковий документ.

Крім того, на вимогу громадянина уповноважений має показати свій паспорт та посвідчення офіцера, військовий квиток чи службове посвідчення – документ, який повинен підтвердити повноваження видавати повістки. За новими правилами, повістку можуть надіслати й поштою. Це робитимуть, якщо громадянин не уточнив свої облікові дані в ТЦК або електронному кабінеті впродовж 60 відведених для цього днів.

Коли потрібно прийти до ТЦК після вручення повістки?

Якщо громадянин поставив підпис на повістці, але не може прийти до центру комплектування у потрібний термін, упродовж трьох днів він має сповістити про це ТЦК.

Крім цього, потрібно пояснити причину та надати її підтвердження. Нею може бути перешкода стихійного характеру; хвороба, воєнні дії на відповідній території, смерть близького родича.

За новими правилами, прийти до ТЦК та СП все одно доведеться не пізніше, ніж через сім днів після дати, вказаної у повістці.

"Якщо раніше не було конкретно визначено, що робити, коли підстави для неявки до ТЦК відпали, то потім ніхто не приходив туди за цією повісткою. Її вважали "простроченою" і в цілому, за це не було відповідальності. А зараз протягом семи днів ти маєш самостійно з'явитися у ТЦК та не чекати нових повісток", – пояснює Андрій Новак.

Під час мобілізації чоловіки повинні всюди носити з собоювійськово-обліковий документ Daks1984/Depositphotos

Як можуть покарати за ігнорування повістки?

За змінами в законі, якщо військовозобов'язаний вчасно не стане на військовий облік або не зʼявиться за повісткою до ТЦК, під час воєнного стану йому загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Якщо громадянин проігнорував повістку, ТЦК та СП також може звернутися зі скаргою до органів нацполіції. Після цього поліція матиме право оголосити в розшук, затримати військовозобов’язаного і відправити до центру комплектування.

Якщо ж поліції не вдалося знайти та доставити військовозобов’язаного до ТЦК, центр комплектування відправляє вимогу адресату поштою або в електронний кабінет військовозобов'язаного.

Громадянин має звернутися до ТЦК та СП протягом 10 днів після того, як отримав вимогу. Якщо він відмовився отримувати фізичний лист, через 10 днів на пошті повинні поставити відповідну відмітку.

Після цього ТЦК має право подати заяву до суду. У результаті розгляду справи у військовозобов'язаного можуть забрати право керувати транспортним засобом.

Які документи треба носити з собою під час мобілізації?

Загальній мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак за власним бажанням можуть мобілізуватися придатні за станом здоров'я громадяни та громадянки України, яким виповнилося 18 років.

Під час проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років повинні всюди носити з собою військово-обліковий документ (приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного).

За новим законом, показати його потрібно буде не лише поліцейському, а й представнику ТЦК, коли той цього вимагатиме. Процес перевірки документів вони зобов'язані записувати на камеру або телефон.

Крім цього, чоловікам потрібно буде показати військово-обліковий документ прикордоннику, якщо він вимагатиме цього на пункті пропуску через державний кордон або у прикордонній смузі.