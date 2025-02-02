Чи справді алкоголь покращує сон? Фахівці вважають цю думку оманливою

Алкоголь має здатність розслабляти, тому багато людей вважає, що він допомагає заснути. Особливо це стосується людей, які впродовж дня чимало стресують.

Однак вчені кажуть, що це – самообман. Насправді алкоголь і сон погано поєднуються. А зусилля, яких організм докладає для переробки (або метаболізації) алкоголю, лише перешкоджають відпочинку.

Фахівчиня з розладів сну Ненсі Фолдварі-Шейфер розповіла Сleveland Сlinic, чому так відбувається.

Вплив алкоголю на сон

Сон настає поетапно (або циклами). У перші кілька годин більш поширений легкий сон. Після цього настає глибокий цикл дрімоти, відомий як швидкий сон.

РЕКЛАМА:

Через вживання алкоголю перед сном страждає фаза швидкого сну.

"Алкоголь у вашій системі призводить до фрагментації сну – мозок раз-у-раз ненадовго прокидається, перериваючи цикл сну.

Кожне таке "пробудження" може повернути до стадії легкого сну та скоротити фазу швидкого сну", – пояснює докторка Фолдварі-Шефер.

Це – погано, адже ця фаза сну є вирішальною для відновлення організму та критично важливою для роботи мозку, пам’яті та настрою. Саме завдяки їй, прокидаючись вранці, ви відчуваєте, що відпочили.

Тому навіть якщо ви швидко засинаєте після того, як випили, і встигнете поспати вісім годин (або більше), почуватиметеся гірше, ніж зазвичай.

"Це питання більше якості, аніж кількості", – додає докторка Фолдварі-Шефер.

Алкоголь загострює розлади сну

Алкоголь також може погіршити існуючі розлади сну.

"Вживання алкоголю, особливо хронічне, може негативно вплинути майже на кожну категорію розладів сну", – каже фахівчиня.

Апное сну. Фрагментація сну часто супроводжується апное уві сні – розладом, який призводить до миттєвих зупинок дихання під час сну.

"Вживання алкоголю при такому розладі може призвести до більшої фрагментації сну та скорочення фази швидкого сну", – зазначає вона.

Хропіння. Розслабляючий ефект алкоголю може знизити тонус м’язів у носі та горлі. Це полегшує згортання дихальних шляхів і посилює хропіння.

Читайте також : Головний хірург США назвав алкоголь фактором розвитку раку і закликав попереджати про це на пляшках

Безсоння. Якщо у вас проблеми зі сном, алкоголь тільки погіршить ситуацію.

"На жаль, деякі люди з безсонням настільки відчайдушно прагнуть заснути, що вживають для цього алкоголь. Однак випивка лише загострює ситуацію", – наголошує докторка Фолдварі-Шейфер.

Водночас регулярний недосип може збільшити ризик серцево-судинних захворювань і метаболічних розладів. Вживання алкоголю також може сприяти хронічній депривації сну (відсутність задоволення потреби у сні) та проблемам з біологічним годинником (циркадним ритмом).

Яскраві сни та кошмари. Алкоголь може посилювати інтенсивність снів і кошмарів під час припливів і відпливів сну. Це може погіршити симптоми посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Лунатизм і парасомнія. Загальновідомо, що алкогольні напої можуть спровокувати людину до говоріння чи інших дій. Це може відбуватися, зокрема, й під час сну.

Читайте також : Підвищує ризик травмування та смерті: вчені назвали найбільш згубний спосіб вживати алкоголь

Як уникнути проблем зі сном через алкоголь

Найпростіший спосіб не дати алкоголю завадити вашому сну – просто не пити. Адже навіть помірне вживання алкоголю може негативно вплинути на ваше здоров’я – Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що безпечної дози алкоголю не існує.

Однак якщо ви вже піддалися спокусі випити, лікарка навела кілька порад, як полегшити наслідки для сну.

Слідкуйте за годинником. Вживання алкоголю принаймні за три години до сну дасть вашому організму фору для його метаболізму.

"Якщо ви вип’єте цей напій під час вечері, а не наніч, швидше за все, ваш сон не постраждає", – каже вона.

Майте міру. Менша доза алкоголю менше впливає на сон.

Дотримуйтеся здорового режиму сну. Якщо ви регулярно слідкуєте за якістю сну, ваше тіло буде в кращому стані і легше відновлюватиметься після нічної випивки.

Раніше ми розповілали, чому варто відмовитися від випивки під час війни.