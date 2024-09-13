"Черговий забобон": у ПЦУ пояснили, чому не варто боятися п’ятниці 13-го

Українцям не варто боятися п’ятниці 13-го – "містичного" дня, який часто помилково вважають причиною невдач, пояснили в Православній церкві України.

Насправді, за словами представників духовенства, жодна календарна дата чи день не мають магічної сили, яка може спричинити негативний чи позитивний вплив на людину.

"Це черговий забобон, який свідчить лише про слабкість віри і невпевненість у власних силах. "Хорошими" днями чи "поганими" робимо їх ми, люди. Якщо захотіти, то і п’ятницю 13-те можна зробити дуже щасливим та корисним днем", – говорять у ПЦУ.

Представники духовенства стверджують, що ірраціональний страх цієї дати не властивий українській культурі, а міфи щодо нього були запозичені з іноземного кіно, літератури та інших форм мистецтва.

Наприклад, існує міф про те, що нібито цього дня стратили вождів ордену лицарів-тамплієрів. У скандинавській культурі вважають, що в п’ятницю 13-го бог хитрощів та обміну Локі намовив убити Бальда – сина Одіна та бога світла, радості та весни.

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У ПЦУ пояснюють, що нібито біблійне походження забобону не відповідає дійсності. Зокрема, помилково вважати, що сатана був 13-м ангелом, адже їхня загальна кількість незлічима.

Крім того, версія про Іуду як тринадцятого на Таємній вечері – останній трапезі, яку перед розп’яттям Ісус розділив з апостолами – суперечить біблійній історії.

"Намагаються прив’язати, нібито Іуда-зрадник був тринадцятим на Тайній вечері. Ми знаємо, що на ній був присутній Господь Ісус Христос і Його 12 найближчих учнів-апостолів. Але хто саме з них був 13-м, і звідки потрібно вести таку "лічбу"?" – риторично запитують у Православній церкві України.

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Там говорять, що наші предки не боялися цього числа – найголовніший у давньому Києві храм Софія Київська мав 13 куполів, які символізували Ісуса та його 12 учнів.

Представники церкви додають, що дійсно п’ятниця має особливе значення – у цей день впродовж усього року встановлено піст, який нагадує християнам про останні години земного життя Ісуса Христа. Однак ця традиція також стосується спогаду зради Іуди Іскаріотського, який здійснюють щосереди.

"Тож немає ніякої містики ані в п’ятому дні тижня (а раніше він вважався шостим, бо відлік починався з неділі), ані в числі 13. Людина, а не числа, керують її життям. Людина вільна у своєму виборі. Вона вирішує, як вчинити в кожній конкретній ситуації, і цим робить собі та іншим день або сприятливим та корисним, або невдалим та неблагополучним.

Тож не бійтеся чисел і тим більше не піддавайтеся марновірствам!" – наголошують у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше духовенство Православної церкви України пояснило, чому не варто уникати використання гострих предметів в день Усікновення глави пророка Івана Хрестителя.