Заборона використовувати гострі предмети у день Усікновення голови Івана Хрестителя: звідки це пішло

У ПЦУ вважають, що в день свята варто звернути увагу на духовний розвиток

29 серпня за церковним календарем нового стилю християни вшановують день Усікновення глави пророка Івана Хрестителя – святого, про мученицьку смерть якого розповідають у Євангеліє від Матвія та Марка.

У Православній Церкві України стверджують, що заборона різати, рубати чи використовувати гострі предмети у цей день не має нічого спільного із сенсом свята, а є язичницьким забобоном.

Різати чи використовувати гострі предмети у день цього церковного свята не є зневагою до жертви пророка. Навпаки, такий забобон є шкідливим, бо проводить паралель між головою святого та звичайними побутовими предметами.

Церква не забороняє в цей день займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з розрізанням чи рубанням.

"Погодьтесь, було би дивно, якби хірург у цей день відмовився проводити термінову операцію. Адже це абсурд, та й сенс нинішнього свята зовсім не в цьому", – стверджують у ПЦУ.

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Як йдеться у Святому Письмі, Іоан Предтеча зазнав страти через те, що викривав гріх царя Ірода, який, залишивши свою законну дружину, жив із дружиною свого брата Іродіадою.

За словами священнослужителів, кожне свято, зокрема й Усікновення, має на меті змусити людину приділити додатковий час духовному розвитку, а також попіклуватися про душу.

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"Сенс свята Усікновення полягає у тому, що є речі, цінність і значення яких є більшими навіть за те, що високо цінує кожна людина – важливішими за її власне життя.

Іоан Хреститель подає нам приклад, що вірність Богові та невідступне слідування Істині – є такими речами", – зазначають у церкві.

Там зазначають, що в цей день варто дотримуватися суворого посту, аби приділити час духовному очищенню та вдосконаленню. Тому немає сенсу відмовлятися від побутових справ, рукоділля чи професійної діяльності, якщо для цього треба взяти до рук гострий предмет.

Нагадаємо, в Православній церкві України пояснили, що відмова бути хрещеним дитини не є гріхом чи "відхрещуванням від Господа".