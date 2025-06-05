"Суперечить Євангелію": в ПЦУ пояснили, чому не варто вірити у долю

У ПЦУ пояснили, чому християнам не варто вірити в долю

Подекуди люди вважають, що кожна людина має свою долю, яка нібито визначає майбутнє наперед. Однак такі ідеї заперечують свободу вибору і відповідальність кожної людини за її вчинки та життя загалом.

У Православній церкві України пояснюють, що через це віра у сліпу долю не відповідає християнським вченням.

Часом під "долею" розуміють майбутнє, яке нібито для кожної людини "написано на небесах". Однак представники духовенства кажуть, що в такому випадку наперед було визначено, хто спасеться, а хто грішитиме. Там кажуть, що віра в долю змушує знімати з себе відповідальність за вчинене зло.

"Ось куди заводять думки про фатум, невідворотність долі. З чого вже ясно бачимо – це вчення суперечить Євангелію", – кажуть у ПЦУ.

Однак християнство наголошує на тому, що свобода – найбільший дар, даний людині Богом. Біблія навчає, що кожен є вільним робити вибір і має нести за нього відповідальність, зауважують у ПЦУ.

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"Наприклад, гріхопадіння Адама та Єви не було подією, визначеною наперед, оскільки перші люди мали можливість зробити вибір і знали, до чого призведе їхнє рішення", – зазначають у Православній церкві України.

Крім того, тема ухвалення рішення та відповідальності є наскрізною в Писанні – вибір робили Каїн, Авраам, Мойсей, апостоли та кожен, кого згадують у Біблії. Представники духовенства наголошують, що всі вони понесли власну відповідальність і отримали за неї винагороду – вічність або смерть і покарання.

"Тому фактично доля як фатум стоїть в опозиції до свободи вибору, якою наділена людина як творіння Боже", – кажуть представники духовенства.

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У ПЦУ додають, що сенсом земного життя християн є підготовка до вічності, яку кожна людина обирає своїми вчинками, словами та цінностями.

"Якщо ж у нас не буде способу визначити свою долю самостійно – виходить, що все людство живе даремно, без мети і сенсу, без прагнення бути кращими, без шансу на виправлення. Отже, віра в фаталізм робить все наше земне життя абсолютно беззмістовним", – кажуть там.

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