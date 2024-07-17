Чи впливають бойові дії на зміни клімату і спеку? Пояснили в Укргідрометцентрі

В Українському гідрометеорологічному центрі вважають, що бойові дії не можуть мати надто великого впливу на потужні синоптичні процеси, які спричиняють аномальну спеку.

Бойові дії в Україні можуть бути одним із додаткових факторів впливу на погодні умови, однак наразі синоптики вважають цей вплив не надто високим, повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Фахівчиня пояснила, що глобальні масштаби переміщення повітряних мас – це дуже потужні синоптичні процеси, а локальні прояви не можуть впливати на них надто сильно.

"В Українському інституті гідрометеорології є певні дослідження в цьому напрямку – вплив бойових дій на певні погодні чинники – такий зв’язок, звичайно, досліджується.

Але говорити безпосередньо про те, що зараз це має прямий вплив, складно. Трохи інші масштаби… Звичайно, певний внесок (бойові дії – ред.) можуть зробити, але глобально змінити – ні", – сказала Наталія Птуха під час брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" 17 липня.

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Клімат в Україні досі вважається помірно-континентальним, але кліматичні зміни є, особливо на півдні. Спеку в Україні можна називати аномальною, вважає експертка.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі назвали основну причину надмірної спеки після того, як американська некомерційна організація Climate Central підрахувала актуальний Індекс зміни клімату.

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Ще у 2023 році науковці били на сполох через пришвидшення глобального потепління і прогнозували найспекотніший рік в історії. А нещодавно виявилося, що зміна клімату впливає на хід часу, збільшуючи тривалість дня.