Чому благодійні внески у школах не можуть бути обов’язковими і що робити, якщо від вас їх вимагають

Освітня омбудсменка пояснила, чи можуть обмежувати права школярів через відмову платтити благодійні внески

У державних закладах освіти не можуть вимагати від батьків учнів обов’язкових благодійних внесків, а також відмовляти зараховувати дітей через їхню несплату.

Якщо дорослі все ж вирішили внести кошти для школи, то це варто робити на казначейські рахунки. Це стане гарантією, що гроші витратять на потреби закладу, пояснила освітня омбудсменка Наталія Лещик.

Чи законні вимоги обов’язково сплачувати благодійні внески?

Освітня омбудсменка зауважила, що стаття 53 Конституції України гарантує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних та комунальних закладах освіти.

Раніше Конституційний Суд роз’яснював, що поняття "безоплатності" варто розуміти як відсутність будь-якого внесення плати за освітні послуги, якщо їх надають відповідно до державного стандарту.

Державні заклади освіти не мають права відмовляти зараховувати дитину на навчання або цькувати дитину чи її батьків через несплату благодійних внесків, наголосила Надія Лещик.

РЕКЛАМА:

"Як керівники закладів освіти, так і посадові особи місцевих органів управління освітою зобов’язані не лише не допускати будь-яких проявів дискримінації дітей та їхніх батьків за будь-якою, зокрема й майновою ознакою, а й реагувати на кожен факт тиску на батьків учнів чи самих учнів, припиняючи таким чином порушення права дітей на безоплатну освіту в державних і комунальних закладах освіти", – додала омбудсменка.

Читайте також : Освітня омбудсменка: Графік роботи дитячих садків повинен враховувати потреби батьків

Водночас за бажанням батьки школярів можуть здійснювати такі внески. Найкраще це робити на казначейські рахунки закладу, адже так кошти обов’язково візьмуть на баланс школи.

Відтак про витрати отриманих внесків мають зазначати у фінансових звітах, а батьки мають право дізнатися про те, на що їх використали. Відповідні документи школи мають публікувати на своїх вебсайтах.

"Ще раз наголошую: благодійні внески здійснюються людьми за власним бажанням і можливістю. Ніхто не може вимагати робити такі внески, обумовлювати їх розмір чи наслідки ненадання – це незаконно" ,– додала Надія Лещик.

Чому благодійні внески краще не сплачувати на рахунки громадських чи благодійних організацій?

Освітня омбудсменка розповіла, що часом заклади освіти вимагають від батьків перерахувати кошти на рахунки громадських організацій чи благодійних фондів, які нібито створені при закладах освіти.

"Заклад освіти державної та комунальної власності не може створювати ні громадські організації, ні благодійні фонди.

Тобто якщо батьки перераховують кошти до ГО та БФ, то жодних гарантій, що ці кошти будуть використані для потреб закладу освіти, навіть попри можливі визначені у статуті організації цілі з підтримки закладу освіти, немає", – пояснила Лещик.

Крім того, законодавство дозволяє використовувати до 20% доходів благодійних фондів на адміністративні витрати, тобто заробітну плату працівників, оренду приміщень та інші схожі потреби.

Для громадських організацій закон не встановлює таких обмежень – обсяг адміністративних витрат визначають їхні засновники.

В обох випадках у статутах фондів та організацій мають визначати, на які цілі вони можуть використовувати кошти.

Що робити, якщо в закладі вимагають обовʼязкових благодійних внесків?

Якщо у державних чи комунальних закладах освіти від батьків учнів вимагають обовʼязково вносити благодійні внески або діти зазнають цькування через відмову платити кошти, дорослим варто повідомити про це засновнику школи та правоохоронним органам. Також батьки можуть звернутися до освітнього омбудсмена.

Раніше авіакосмічний ліцей НАУ звинуватили у вимаганні благодійних внесків за навчання – п’ять тисяч гривень при вступі та ще по 12 тисяч кожного семестру. Ситуацію прокоментували в Міністерстві освіти і науки.