Чому застосунок е-щоденників "Єдина школа" став платним для батьків? Пояснення МОН і розробників

У Міністерстві освіти і науки відреагували на запровадження платного доступу для батьків у застосунку електронних щоденників "Єдина школа".

У відомстві кажуть, що приватні освітні інформаційні системи (ОІС), яких на ринку є понад 15 видів, можуть запроваджувати платну підписку. Водночас для шкіл доступна альтернатива – державна платформа "Мрія". Вона безкоштовна для всіх учасників шкільного процесу. Доступ до неї через застосунок мають батьки школярів, учні та вчителі.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили у МОН.

У відомстві зауважили, що заклади самостійно обирають, яку ОІС використовувати, зокрема для ведення електронного класного журналу.

"Міністерство освіти та науки України не зобов’язує до використання конкретної ОІС, як і не впливає на політику з формування вартості використання приватних ОІС.

Педагогічна рада закладу освіти в межах своєї автономії згідно з законодавством про освіту може ухвалити рішення про використання будь-якої ОІС. При цьому батьки мають право не використовувати ОІС", – додали в МОН.

Як батькам реагувати на зміни в користуванні застосунком?

Освітня омбудсменка Надія Лещик порадила батькам школярів не платити за користування додатком "Єдиної школи". Вона наголосила, що такі послуги мають оплачуватися коштом місцевих бюджетів.

"Договори між громадами та приватними електронними щоденниками щодо оплати послуг укладено. Оплата здійснюється. Тому питання: чи мали право встановлювати додаткову плату для батьків? Будемо з’ясовувати це питання.

Громадам варто опрацювати можливість розірвання договору за порушення його умов", – додала Лещик.

Що про зміни кажуть в "Єдиній школі"?

У коментарі для "УП. Життя" в ОІС пояснили, що продовжують обслуговувати заклади освіти, які мають чинні договори або ліцензії із компанією. При цьому на модель із платною підпискою для батьків перевели школи, що не платять за послуги.

"Це вимушений крок, адже ми більше не можемо самостійно утримувати всі школи. Залучити донорські кошти наразі неможливо, оскільки держава розробляє власну платформу. Державного фінансування ми також не отримуємо", – кажуть в "Єдиній школі".

У компанії заявляють, що створення та фінансування державою платформи "Мрія" "формує ситуацію тиску на бізнес", що здатне "знизити конкурентний розвиток продукту".

"Наша позиція проста: ми хочемо й надалі розвивати "Єдину школу" як сучасний український EdTech-продукт, залишатися флагманом інновацій та забезпечувати дітей, батьків і вчителів якісними інструментами. Але для цього ми змушені перейти на модель підтримки через підписку батьків там, де школи не мають договорів", – пояснюють розробники.

Нагадаємо, від початку нового навчального року батьки українських школярів, які використовували застосунки "Єдина школа" помітили, що доступ до нього став обмеженим. Після запровадження підписок надалі користувачі можуть використовувати додаток лише на платній основі – 48,99 гривні на місяць.

При цьому в "Єдиній школі" наголосили, що умови не змінилися для адміністрації шкіл, вчителів та учнів. Крім того, батьки досі можуть безкоштовно користуватися ОІС у браузері або переглядати оцінки через версію для дітей.

Система "Єдина школа" отримала доступ до автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ) у серпні 2023 року після проходження необхідного тестування МОН. Ця ОІС стала другою, яка отримала договір із МОН та доступ до даних про освіту.

Примітка: текст оновлено. Додано реакцію освітньої омбудсменки Надії Лещик та коментар "Єдиної школи".