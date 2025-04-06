Тиск та "зцілення від сексуальності": учасники міжнародної християнської організації заявили про насильство

Міжнародну християнську організацію Youth With a Mission (з англійської – "Молодь із місією"), яка займається навчанням та організацією місій з поширення віри, звинуватили в духовному насильстві щодо її учасників.

Члени найбільшої у світі молодіжної місіонерської організації зізналися, що зіткнулися з публічним приниженням, суворим контролем та ритуалами "зцілення" від сексуальних гріхів, зокрема гомосексуальності, а також чули про випадки сексуального насильства.

Розслідування The Guardian розповідає про досвід участі в руху 21 колишніх та нинішніх членів Youth With a Mission.

Що відомо про організацію Youth With a Mission?

Рух Youth With a Mission (YWAM) в 1960 році заснував американський місіонер Лорен Каннінгем. Організація має основні бази в США, Австралії та Швейцарії і працює в 180 країнах. Щороку YWAM організовує місії з поширення Євангеліє, в яких беруть участь близько 25 тисяч вірян.

У Youth With a Mission молодь навчають поширювати християнську віру. Освіта в школах не безкоштовна – за неї платять приблизно від 267 до 535 тисяч гривень (від 5 до 10 тисяч фунтів стерлінгів).

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Останнім часом у Великій Британії та Ірландії почала активну діяльність Ініціатива The Send UK & Ireland, яка підпорядковується YWAM. Її члени заявляють про бажання залучити 100 тисяч вірян до місіонерської роботи. Рух просувають у TikTok та Instagram, представляючи його як сучасну альтернативу для тих, хто уникав церкви як "традиції минулого".

Однак члени організації кажуть, що за активним маркетингом приховується духовне насильство.

У 2024 році одна з найбільших баз YWAM зазнала перевірок через інформацію про випадки сексуального насильства. Зокрема йшлося про те, що керівники змушували постраждалих від домагань просити вибачення перед нападниками за те, що вони "підвели їх".

Крім того, базу YWAM у Великій Британії нещодавно закрили через скарги на духовне насильство.

"Тебе не обмежують фізично, але роблять це на рівні контролю над думками": члени Youth With a Mission про свій досвід в організації

Журналісти поспілкувалися з 21 людиною, яка була членом руху протягом останніх двох десятиліть. Учасники руху з 18 країн розповіли, що їх публічно ганьбили, піддавали ритуалам "зцілення" від гомосексуальності та погрожували, що вихід із руху означатиме відхід від Бога.

Колишні члени організації розповіли про регулярні сповіді, під час яких їх змушували розповідати про свої гріхи в групі інших молодих місіонерів. Подекуди такі заходи тривають до пізньої ночі або кілька днів поспіль.

Люди, які пережили цей досвід, кажуть, що сесії здавалися для них покаранням. Під час них місіонерів примушували зізнаватися в поцілунках поза шлюбом, гомосексуальних думках, порушенні швидкості при водінні автівкою.

Також співрозмовники казали про тиск, який вчиняли керівники баз, аби місіонери зізнавалися у високій думці про себе чи незгоді з лідерами – це в організації вважали "бунтарським духом".

За словами колишніх членів Youth With a Mission, за зізнанням могли слідувати опитування в присутності інших місіонерів, публічні вибачення або усунення від волонтерських ролей.

Постраждалим від сексуального насильства казали, що інтимний контакт формує "душевні зв'язки" і змушує людей переймати гріхи одне одного.

Крім того, члени руху розповіли, що чули в YWAM про випадки насильства, зокрема сексуального.

Місіонери стверджують, що практики "покаяння та прощення" є частиною ширшого суворого контролю на базах, які передбачали обмеження на романтичні стосунки, вибір одягу та можливість спілкування з рідними.

При цьому лідери часто передавали накази так, ніби вони були прямими вказівками від Бога".

Один із колишніх членів руху каже, що відчував постійний контроль з боку керівників баз, до яких "ставилися як до королівських осіб" і вважали посланцями Бога.

24-річна Семмі (ім'я змінено) з Англії розповіла, що колись на неї тиснули через бажання піти на день народження хворої бабусі, адже останнє збігалося в часі з церковною службою. Дівчина поділилася, що її назвали "безбожною", коли дізналися про те, що вона почала зустрічатися з чоловіком із християнського додатка для знайомств.

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"[Лідер] сказав: "Це твій вибір. Роби те, що хочеш", але додав: "Це дуже погано". Я сіла в поїзд додому і багато плакала.

Сором переповнював нас, якщо ми не погоджувалися (з лідерами – ред.)", – поділилася спогадами англійка.

В інших базах жінок обмежували у виборі одягу, аби ті не "спокушали чоловіків", відкриваючи "двері до диявола".

"На жінок був великий тиск, аби ті не "дозволяли братам помилятися". Це просто змушувало нас почуватися лайном через те, що ми жінки", – сказала колишня місіонерка.

У Південній Африці членкиня організації отримала догану від керівника після того, як розповіла друзям, що розмірковує над придбанням дредів.

Згодом вона отримала електронний лист від керівників YWAM, в якому їй наказали не робити такої зачіски, адже вона пов'язана з "бутом, фальшивим поклонінням, контролем над розумом, чаклунством ... руйнуванням і смертю". Місіонерці погрожували, що такий вибір зачіски скомпроментує "духовну цілісність" всієї бази.

Деякі зі співрозмовників описали контроль і обмежене коло спілкування та життя під час місій як "культове". Фактично члени поїздок із поширення віри могли виїжджати за межі спільного місця проживання, але мали для цього психологічні перешкоди.

"Тебе не обмежують фізично, але це роблять на рівні контролю над думками", – сказав колишній член руху.

Часто місіонери під час поїздок вирушали за тисячі кілометрів від дому і покладалися на YWAM для отримання житла та дозволу на перебування в іноземних країнах. Багато колишніх членів розповіли, що їх відмовляли від пошуку роботи під час місій, аби забезпечити себе. Натомість лідери заохочували просити знайомих і рідних про пожертви для організації.

Дехто каже, що в місіях їм було важко задовольнити свої основні потреби.

35-річний Еудо Альборнос зізнався, що під час місіонерських поїздок працював у притулках для бездомних і сиротинцях, де відчував, що "робить добрі справи". Водночас чоловік розповів, що почувався "відчуженим" через контроль та обмеження на спілкування.

"Місіонером ви почуваєтеся святим. А ще ви відчуваєте, що лідери чують Бога краще, ніж ваша сім'я. Ти не знаєш, як повернутися до звичайної церкви – і починаєш не довіряти всім поза межами YWAM", – описав свій досвід колишній член руху.

Колишня місіонерка Емілі Гарсес розповіла, що наставники заохочували незаконно поширювати Біблії в країнах, де це суворо заборонено. За її словами, це ставило молодих людей у вразливе становище, адже загрожувало в'язницею.

Фелісіті Девіс розповіла, що приєдналася до організації через те, що була захоплена християнством і хотіла допомагати людям. Однак шість років на базах у Новій Зеландії та Південній Африці змусили її постійно почуватися "недостатньо хорошою".

"Мені постійно доводилося робити щось, щоб заслужити любов Бога", – каже жінка.

Зрештою британка вийшла з організації і тепер вважає, що схожі рухи змушують її перейматися через наступні покоління місіонерів.

"Я багато дізналася про щедрість і спільноту YWAM, тому все не було жахливо. Але люди повинні знати, що це не веселощі. Багато хто отримує травми. І нікого не притягнули до відповідальності", – стверджує Фелісіті Девіс.

Що кажуть в Youth With a Mission у відповідь на звинувачення?

У коментарі для журналістів в організації визнали, що деякі члени зазнали "духовного насильства", про що представники руху "глибоко шкодують". Там повідомили, що прагнуть змінити свою політику, аби більше людей розповідали про такий досвід, а в організації серйозно ставилися до їхнього захисту.

В YWAM додали, що мають децентралізовану структуру, тому відповідальність за випадки насильства несуть лідери місцевих баз.

Представник YWAM в Англії заявив, що організація дотримується "традиційних християнських поглядів на сексуальність і шлюб", але активно переглядає їх, аби переконатися, що це не змушує членів відчувати "сором чи відсторонення". Він додав, що рух "рішуче виступає проти" тиску на молодь і публічних зізнань у гріхах.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про те, що духовні практики, призначені для зцілення, використовувалися примусово або ганьбили членів руху", – кажуть в представництві організації в Англії.

Нагадаємо, в Австралії 14 членів релігійної групи визнали винними в неумисному вбивстві восьмирічної хворої на діабет дівчинки. Правоохоронці довели, що дитина померла через те, що її батьки відмовилися від життєво необхідних ліків, бо вірили в "зцілення".