Чоловікам, які напали на волонтерку в Києві і погрожували їй Путіним, загрожує до 4 років за ґратами

Прокуратура секрувала обвинувачення щодо чоловіків віком 70 і 73 роки, які напали у волонтерку в Києві

Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо чоловіків віком 70 і 73 роки, що напали на волонтерку на Куренівці в Києві.

Їм загрожує до 4 років позбавлення волі, повідомили в Київській міській прокуратурі.

Волонтерка Наталія поверталась додому після похорону госпітальєрки Ірини Цибух в Києві 5 червня.

Поблизу входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській з нею намагалися зав'язати розмову двоє нетверезих пенсіонерів.

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Оскільки вони говорили російською, жінка сказала, що не розуміє їх.

"Відповідь дівчини українською мовою викликала агресію співрозмовників, які почали нецензурно ображати її. Агресивних чоловіків вона почала знімати на мобільний телефон", – розповіли в прокуратурі.

Один із чоловіків наздогнав дівчину, вихопив у неї телефон, а потім плюнув в обличчя. Він також кілька разів вдарив ногою по нозі та долонею в ніс Наталії.

Під час конфлікту чоловіки погрожували їй Путіним та розправою. Казали, що коли росіяни прийдуть у Київ, то вона їх "зрозуміє".

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Коли ж дівчині вдалося повернути свій телефон, пенсіонери-хулігани втекли з місця події.

У прокуратурі зауважують, що під час слідства підозрювані спершу не визнавали своєї вини. Один із затриманих учасників посилався свій на поважний вік та стверджував, що не пам'ятає подій того дня.

Інший підозрюваний розповідав легенду про те, що намагався розборонити сутичку свого приятеля та дівчини. Наразі підозрювані вину визнали.

Чоловіки перебувають під домашнім арештом.

Обвинувальний акт скерували до суду. Санкція статті про хуліганство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років.