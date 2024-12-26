Тестування застосунку "Мрія": у МОН розповіли про перші результати і найпопулярніші функції

Українські учні в застосунку переглядали освітні відео та цікавилися своїми оцінками

У вересні 2024 року 40 українських шкіл долучилися до тестування освітнього застосунку "Мрія".

Відтоді найпопулярнішою функцією серед вчителів стала оцінка роботи учнів, а серед батьків – перевірка результатів навчання їхніх дітей.

Про це розповіли Міністерство освіти і науки України та віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

За перший семестр тестування застосунку педагоги встигли виставити 560 тисяч оцінок, з яких 3,6 тисячі – "олівчиком". Крім того, вчителі 246 тисяч разів скористалися функцією календарно-тематичного планування та 86 тисяч разів задали домашні завдання учням.

Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook

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У МОН зауважили, що найулюбленішими відео серед педагогів були ролики про оцінювання, організацію онлайн-навчання та освітній процес в укриттях.

Найпопулярнішою серед батьків українських школярів виявилася функція перевірки результатів навчання дітей – нею скористалися 120 тисяч разів.

Також дорослі 83,8 тисячі разів дізнавалися про завдання додому для своїх чад і ще 15,5 тисячі разів відвідували бібліотеку контенту.

Батьки часто переглядали відео про управління часом, особистий приклад для дітей та їхню соціалізацію.

Серед школярів найпопулярнішою можливістю в освітньому застосунку були:

перегляд домашнього завдання – 76,1 тисячі разів;

перевірка оцінок – 39 тисяч;

перегляд матеріалів уроків – 31 тисяча.

У бібліотеці контенту серед українських дітей найулюбленішими стали ролики:

"Який вигляд матиме тіло людини через 100 років?";

"Пошуки життя на інших планетах Сонячної системи";

"Українська мова особлива".

У МОН додали, що наразі збирають відгуки користувачів застосунку, проводять опитування та глибинні інтерв'ю, аби покращити продукт. Крім того, на 2025 рік у відомстві пообіцяли "багато оновлень" для "Мрії".

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"Ми трансформуємо освіту, щоб після випуску зі школи діти розуміли, що відбувається у світі, легко могли знайти себе й обрати вектор розвитку. Освіта в Україні повинна бути адаптована під тренди та виклики часу.

Сучасна школа без паперів та бюрократії, де ChatGPT інтегрують, а не забороняють, – це школа, яку ми будуємо з "Мрією", – зауважив Михайло Федоров.

У МОН додали, що наразі збирають відгуки користувачів застосунку, проводять опитування та глибинні інтерв'ю, аби покращити продукт.

Подати заявку на підключення школи до "Мрії" можна за посиланням.

Нагадаємо, платформу "Мрія", де батькам та дітям надають освітні та безпекові послуги, створили на базі застосунку "Дія".

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Бета-тестування програми в українських школах розпочали у вересні 2024 року – до нього доєдналися 40 шкіл із шести областей України.

У застосунку школярі отримають власну ID-картку і можуть виконувати навчальні завдання, планувати день та переглядати освітній контент. Батьки учнів у "Мрії" мають можливість спостерігати за тим, як навчається їхня дитина.

Найбільший функціонал застосунку доступний для вчителів. Педагоги за допомогою "Мрії" можуть:

формувати навчальні плани та розклад;

заповнювати журнали;

визначатися з домашнім завданням та додатковим матеріалом;

ставити оцінки;

позначати відвідування.

Тренінги для роботи із застосунком пройшли понад 2 тисячі українських учителів.