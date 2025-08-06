"Можна було уникнути": у США зʼясували, що призвело до трагедії на субмарині, що прямувала до "Титаніка"

Компанія OceanGate, чий підводний човен "Титан" вибухнув під час занурення до уламків "Титаніка", роками ігнорувала сигнали небезпеки, залякувала працівників і фальсифікувала дані – до такого висновку дійшли в Береговій охороні США після дворічного розслідування трагедії, яка забрала життя п’яти людей.

Про це йдеться у звіті щодо обставин трагедії, інформує The Guardian.

Дворічне розслідування показало, що компанія OceanGate, що організувала екскурсії до "Титаніка" та чий підводний човен вибухнув при зануренні, погрожувала своїм співробітникам звільненням та принижувала їх, якщо ті висловлювали занепокоєння щодо безпеки місії.

Зрештою таке ставлення до робітників призвело щодо применшення їхніх думок, ігнорування та фальсифікації життєво важливої інформації щодо безпеки, йдеться у звіті.

У компанії до цього вдавалися, аби покращити репутацію та уникнути перевірок третіми сторонами, зазначають аналітики.

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"Культура токсичної безпеки OceanGate, корпоративна структура та операційна практика мали критичні недоліки, в основі яких були кричущі розбіжності між письмовими протоколами безпеки та фактичною практикою", – вважають у Береговій охороні.

Крім того, розслідування виявило, що в компанії не провели належним чином проєктування, сертифікацію, технічне обслуговування та перевірку батискафа "Титан" перед його запуском.

"Цього нещасного випадку та втрати п’яти життів можна було уникнути", – заявив голова Морської слідчої ради Берегової охорони США Джейсон Нойбауер.

У звіті також звернули увагу на те, що через фінансові труднощі у 2023 році підводне судно залишили просто неба протягом зими. Фахівці переконані, що відсутність накриття чи захисту протягом холодного періоду, ймовірно, призвело до руйнування цілісності корпусу.

Під час трагедії на борту був виконавчий директор компанії OceanGate Стоктон Раш. Слідчі Берегової охорони вважають, що він був серед тих, чия недбалість призвела до смерті інших. У звіті зауважили, що якби Раш вижив, йому могли б висунути кримінальні звинувачення.

Що відомо про трагічну місію до затонулого "Титаніка"?

Компанія OceanGate почала проводити екскурсії на місце, де затонув "Титанік", у 2021 році як частину амбітного розвитку глибоководного туризму.

У червні 2023 року до затонулого корабля на борту судна "Титан" відправилися п’ятеро: бізнесмен-мільярдер та дослідник Хеміш Гардінг, пакистанський підприємець Шахзада Давуд та його син Сулеман, французький дослідник Поль-Анрі Наржоле та директор OceanGate Стоктон Раш.

Через кілька днів після початку місії із судном втратили зв’язок. Згодом на дні океану знайшли уламки "Титана". Залишки підводного човна допомогли встановити, що судно зазнало "катастрофічної імплозії" – спрямованого всередину вибуху, причиною якого міг стати тиск.

Берегова охорона США відшукала останки людських тіл, які могли належати загиблим членам екіпажу.

З’ясувалося також, що "Титан" сертифікували на занурення лише до 1,3 тисячі метрів, що значно менше за глибину, де лежать уламки "Титаніка".

Свідчення колишніх співробітників компанії показали, що організатори екскурсій обходили федеральні правила, присвоюючи пасажирам робочі посади.