Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що поступилася місцем сину

Крістін Давуд – мати 19-річного Сулемана, який загинув на підводному човні "Титан", розповіла, що поступилася місцем сину.

За словами жінки, Сулеман "дуже хотів побачити Титанік", повідомляє The Guardian.

Підводна подорож в родині Крістін Давуд була запланована ще до пандемії COVID-19. Тоді її син був розчарований тим, що неповнолітній й не може до неї доєднатися.

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"До Титаніка мали поплисти ми з чоловіком Шахзадом, однак я вирішила віддати своє місце Сулеману, адже він дуже хотів долучитися до цієї подорожі", – розповіла жінка.

Сулеман з батьком Шахзадом. Фото: Dawood Hercules Corporation/AFP/Getty Images

За словами Крістін, напередодні занурення під воду син був приємно схвильований.

Хлопець любив збирати головоломки, зокрема – кубік Рубика. Він міг скласти його за 12 секунд, тому під час подорожі підліток взяв іграшку з собою, аби зібрати її на глибині 3700 метрів біля уламків Титаніка.

Подорож розпочалася 18 червня у День батька. Крістін згадує, як в той день разом із донькою, сином та чоловіком піднялася на борт допоміжного судна "Полярного принца", звідки мало розпочатися занурення на "Титані".

Крістін та її 17-річна донька Аліна перебували на борту човна, коли надійшло повідомлення про втрату зв’язку із "Титаном".

"Ми всі очікували, що підводний човен спливе на поверхню, але коли минуло близько 10 годин, а зв’язку з ними досі не було – почався справжній шок. Навіть не шок, а хвилювання й не дуже хороші передчуття", – розповіла жінка.

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Підводне судно компанії OceanGate

Остаточну надію Крістін втратила через 96 годин після того, як її чоловік та син спустилися під воду, оскільки запасу кисню на човні вистачало лише на цей час.

Її донька Аліна надію на пошуки брата й батька не втрачала до останнього, допоки рятувальники не повідомили, що виявили уламки "Титану" на дні Атлантики.

Нині Крістін запевняє, що планує навчитися складати кубик Рубіка на честь сина й продовжуватиме благодійну діяльність свого чоловіка.

"Титан". Фото: OceanGate

Нагадаємо, 19-річний Сулеман Давуд і його 48-річний батько, пакистанський бізнесмен Шахзада, були серед п’яти людей на борту "Титану".

Підводний човен "Титан" американської компанії OceanGate Expeditions втратив зв’язок зі своїм надводним судном через кілька годин після занурення вранці 18 червня. Екскурсія до уламків "Титаніка" мала тривати 2 години.

На борту човна був запас кисню, розрахований на 96 годин. Пошукова операція "Титану" завершилася 22 червня.

На морському дні знайшли уламки, які стали підтвердженням того, що судно вибухнуло, а туристи, які на ньому знаходилися, загинули.

Раніше ми розповідали, що американський інвестор Джей Блум відмовився із сином від місця на приреченому "Титані".