Укрзалізниця запустить ще один дитячий вагон: де він курсуватиме

УЗ запустила ще один дитячий купейний вагон

Укрзалізниця запустить ще один дитячий купейний вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.

Він курсуватиме у складі потягу №17/18 сполученням Харків – Ужгород з 19 листопада, повідомляють у компанії.

Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком від 0 до 8 років) та їхніх батьків.

"Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.

Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка", – зазначили в Укрзалізниці.

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Як повідомили в компанії, всередині вагона для дітей є:

бізіборди з рухомими елементами;

навчально-розважальні матеріали;

інтерактивні ігри;

пізнавальні завдання;

тематичні купе.

Для безпеки найменших пасажирів також передбачили манежі, збільшили обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та встановили дитячі поручні для пересування з м'якою оббивкою.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон 8 серпня у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Наприкінці літа навіть додали спеціальне меню для найменших пасажирів.