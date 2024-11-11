Укрзалізниця запустить ще один дитячий вагон: де він курсуватиме
Укрзалізниця запустить ще один дитячий купейний вагон, спроєктований у партнерстві з ЮНІСЕФ.
Він курсуватиме у складі потягу №17/18 сполученням Харків – Ужгород з 19 листопада, повідомляють у компанії.
Дитячі вагони призначені для подорожей найменших пасажирів (віком від 0 до 8 років) та їхніх батьків.
"Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування.
Нагадуємо, що діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно і не потребують окремого квитка", – зазначили в Укрзалізниці.
Як повідомили в компанії, всередині вагона для дітей є:
- бізіборди з рухомими елементами;
- навчально-розважальні матеріали;
- інтерактивні ігри;
- пізнавальні завдання;
- тематичні купе.
Для безпеки найменших пасажирів також передбачили манежі, збільшили обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та встановили дитячі поручні для пересування з м'якою оббивкою.
Нагадаємо, Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон 8 серпня у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня. Наприкінці літа навіть додали спеціальне меню для найменших пасажирів.