У дитячих вагонах "Укрзалізниці" відтепер доступне спеціальне меню

Доповнено 30.08.2024 о 12:25

Відтепер маленькі пасажири Укрзалізниці зможуть поласувати спеціальними стравами із дитячого меню.

Послуга доступна у дитячих вагонах, які нещодавно почали курсувати маршрутом за напрямком Харків – Ясіня, повідомили в "Укрзалізниці".

"Ви знали, що у дитячому вагоні Укрзалізниці вже є спеціально розроблене дитяче меню від Євгена Клопотенка? Безпечне, смачне і з натуральних українських продуктів", – розповіли залізничники.

Повідомляється, що дитячі страви розробили таким чином, щоб їх могли вживати малюки віком від шести місяців.

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Як розповів шеф-кухар Євген Клопотенко у коментарі для "УП. Життя", з темою шкільного харчування він працює вже багато років, тому розробка меню для дитячого вагона в нього не зайняла багато часу.

"Наразі на вибір ми пропонуємо три страви – сирники, курячі нагетси з гречкою та пиріг з овочами й сиром. Вони всі відповідають нормам здорового харчування. Наприклад, нагетси ми запікаємо, а не смажимо у фрітюрі", – каже Клопотенко.

Шеф-кухар не виключає, що згодом меню будуть змінювати та розширювати.

"До меню ми включили основні страви, які батьки навряд брали б з собою з дому в дорогу. А ось овочі та фрукти якраз часто беруть для малечі в потяг. Але ми дуже уважно слухаємо відгуки, і якщо буде запит на більше фруктів і овочів, то обов’язково додамо їх до меню", – додав Євген Клопотенко.

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Крім того, як повідомили в "Укрзалізниці", у дитячих вагонах батьки зможуть скористатися підігрівачами для дитячого харчування.

"Більше не треба бігати за окропом до провідника та вгадувати температуру розігріву. Все зручно і безпечно для маляти", – додали в компанії.

Також залізничники розповіли, що вагони оснастили системою відеоспостереження, яка допоможе забезпечити безпеку родин.

Маленьких пасажирів та їхніх батьків у вагоні зустрічатиме голос сімейної психологині Світлани Ройз. Фахівчиня також озвучила рекомендовані психологами та педагогами історії, які лунатимуть у дитячому вагоні щовечора о 20 годині.

Нагадаємо, на початку серпня "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків на перший дитячий вагон купе. Придбати місце в ньому можна виключно за допомогою офіційного мобільного застосунку.

Дитячий вагон оснащений розважально-пізнавальними матеріалами, манежами, а також сповивальними столиками у вбиральні.

До кінця року залізничники планують запустити ще сім дитячих вагонів.