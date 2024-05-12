Береже дітей чи свариться з невісткою: впізнайте знаменитих мам з української літератури! ТЕСТ

"І будуть люди" Анатолія Дімарова Ці слова сказала Мотронка Ілащук – дружина Михайла Ілащука і мати Дарусі з роману "Солодка Даруся" Марії Матіос. У центрі сюжету – сімʼя, яка живе у селі Черемошному на Буковині. Батьки Дарусі намагаються зберегти своє кохання від заздрісних очей односельців, але сімейне щастя ламає радянська окупація. За сюжетом, Мотронка пережила тортури від радянських прикордонників, а потім горе, принесене окупантами, остаточно погубило її. "Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив? То де Бог, чи він осліп, Михайле, коли я так ревно молилася йому все життя…" – говорила жінка. "Солодка Даруся" Марії Матіос Ці слова сказала Мотронка Ілащук – дружина Михайла Ілащука і мати Дарусі з роману "Солодка Даруся" Марії Матіос. У центрі сюжету – сімʼя, яка живе у селі Черемошному на Буковині. Батьки Дарусі намагаються зберегти своє кохання від заздрісних очей односельців, але сімейне щастя ламає радянська окупація. За сюжетом, Мотронка пережила тортури від радянських прикордонників, а потім горе, принесене окупантами, остаточно погубило її. "Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив? То де Бог, чи він осліп, Михайле, коли я так ревно молилася йому все життя…" – говорила жінка. "Людина біжить над прірвою" Івана Багряного Ці слова сказала Мотронка Ілащук – дружина Михайла Ілащука і мати Дарусі з роману "Солодка Даруся" Марії Матіос. У центрі сюжету – сімʼя, яка живе у селі Черемошному на Буковині. Батьки Дарусі намагаються зберегти своє кохання від заздрісних очей односельців, але сімейне щастя ламає радянська окупація. За сюжетом, Мотронка пережила тортури від радянських прикордонників, а потім горе, принесене окупантами, остаточно погубило її. "Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив? То де Бог, чи він осліп, Михайле, коли я так ревно молилася йому все життя…" – говорила жінка. "Поза межами болю" Осипа Турянського Ці слова сказала Мотронка Ілащук – дружина Михайла Ілащука і мати Дарусі з роману "Солодка Даруся" Марії Матіос. У центрі сюжету – сімʼя, яка живе у селі Черемошному на Буковині. Батьки Дарусі намагаються зберегти своє кохання від заздрісних очей односельців, але сімейне щастя ламає радянська окупація. За сюжетом, Мотронка пережила тортури від радянських прикордонників, а потім горе, принесене окупантами, остаточно погубило її. "Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив? То де Бог, чи він осліп, Михайле, коли я так ревно молилася йому все життя…" – говорила жінка.