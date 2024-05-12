Береже дітей чи свариться з невісткою: впізнайте знаменитих мам з української літератури! ТЕСТ

12 травня у світі відзначають День матері – тож варто вкотре подякувати усім мамам.
У XXI столітті мами не лише дбають про дітей. Вони захищають Україну на фронті, волонтерять, будують карʼєру, розвивають науку, творять мистецтво та виконують десятки задач у надскладних умовах.
Сучасні мами дуже відрізняються від образів, оспіваних у літературі минулого. Однак і в класичних, і в сучасних творах можна знайти цікавих персонажок та надихнутися їхніми історіями.
Розумні, відважні, витривалі, турботливі, спокійні чи гострі на язик – українська література має багато яскравих героїнь.
Отож, спробуйте впізнати мам з відомих українських творів у новому тесті "УП. Життя". І не забудьте привітати усіх близьких жінок із їхнім святом.
Яку героїню з української літератури описують так: "На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне"?
Як звати героїню, яка спочатку просить свою доньку вийти заміж за багатого нелюба, але потім приймає її вибір на користь кохання?
Яка героїня називала кохану свого сина відьмою і ледащом та казала їй: "Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то я ж тебе не силую. Вже якось сама управлюся, а там на вісень, дасть біг, знайду собі невістку в поміч"?
Яку героїню описували як "застарену молодицю", яку дуже любили сільські діти, бо вона часто приносила їм шматочок хліба?
Яка мама в українській літературі понад усе любила саджати що-небудь у землю?
У якому романі Івана Багряного мати берегла пам’ять про Україну на чужині та благословила доньку на дуже сміливий вчинок?
Як звали матір-покритку, яка згадувала про своє нещасливе кохання так: "Отут з муштри виглядала, отут розмовляла. А там... а там... сину, сину!"
У якому романі описано долю "яничарської" матері, яка намагалася зберегти у доньки любов до України на чужині?
У якому творі мама говорила сину: "Не ходи туди. На вечорницях збираються самі п’яниці та розбишаки. Я сама знайду тобі дівчину, найкращу на всьому світі, саму роботящу, вона буде тебе і годувать, і зодягать, і доглядать як рідна мати"?
Яку героїню описано такими словами: "Розгладжує мати папірець рукою, а сама дивиться на свічечку і щось шепоче. Чекає. Лиш час від часу зітхає тяжко – либонь життя тяжке та й синову долю передумує, зустрічі жде"?
Яка героїня присвятила усе життя догляду за землею та була описана такими словами: "Була се слабосильна, ще доволі молода жінка з ніжними рисами обличчя, на якім за першим поглядом було пізнати, що тяжка, ненастанна праця й жура надали її п'ятно старості"?
Кого з героїнь української літератури описують такими словами: "Очі мамині сухі, голос ані здригнеться, і я чую за ним: спогади її не щемлять їй і не болять – вони закам'яніли"?
Героїня якого роману промовляла такі слова: "Я думала, що за мої муки мій кат давно зогнив, а він мені сьогодні з моєї дитини ворога зробив?"
А хто проклинав свого сина такими словами: "Боже! Побий же його свята твоя сила, де він ступнем ступить, куди він лицем повернеться, коли він так зневажив матір стару! Дай йому, Господи, діждати такої шани та честі від своїх діток"?
Якому українському поету належать такі рядки: "Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати"?
Хто з поетів написав про маму такі рядки: "Будеш, коню, мені воювати (…) А ти, мати, мене та від хати; Будеш, мати, мене проводжати; Мене проводжати та не забувати"?
У якому сучасному романі одну з героїнь описують так: "Вона виходила затемна на роботу, мерзнучи в старій синтетичній шубі юнацьких часів… Ольга ні на кого не кричала, лише приречено похитувала головою, відсторонено погоджуючись з усіма звинуваченнями, так ніби це лише дурний сон, що от-от мине"?
Хто з сучасних українських поетів написав такі рядки: "Мама мене вчила, що зневіра – це зло. Мене виженуть з пекла за мат та бухло"?