Памʼять та шана: коли оголошують дні жалоби в Україні та перелік дат

Як гідно поводитись у День жалоби

День жалоби – це особливий день для вшанування загиблих внаслідок трагедії. Такі дні є важливими для нашої культури: вони змушують відчути біль втрати, допомагають усвідомити уроки минулого та зберігають звʼязок між поколіннями.

На жаль, під час повномасштабного вторгнення в Україні запроваджують все більше Днів жалоби, які зобовʼязують українців до спільної скорботи та особливих правил поведінки.

"УП.Життя" розповідає про дати, заборони та цінність Днів жалоби в Україні під час війни.

Коли оголошують День жалоби

День жалоби (День трауру або День скорботи) оголошує влада на всеукраїнському рівні або на рівні одного міста. Він триває один чи два дні для того, щоб вшанувати памʼять про жертв трагедії, (йдеться про теракти, катастрофи, а також масштабні обстріли).

В Україні Дні жалоби зазвичай запроваджують після масштабних обстрілів у різних містах, де одночасно загинуло багато людей.

За час великої війни українці вшановували памʼять загиблих цивільних мешканців чимало разів:

Як поводитись у День жалоби

День жалоби покликаний об’єднати всіх українців для вшанування пам’яті жертв агресії. У такі дні панує мовчання, приспускають прапори, а всі розважальні заходи скасовують.

Традиційно, під час кожного Дня жалоби здійснюються певні заходи:

на адміністративних будівлях приспускають прапори України – в знак жалоби та пошани;

скасовують розважальні заходи – фестивалі, ярмарки, концерти;

в соціальних мережах користувачі поширюють пости про вшанування памʼяті та утримуються від розважального контенту;

на телебаченні – зʼявляється свічка в кутку екрану, скасовуються розважальні передачі;

у церквах – проводять поминальні панахиди за загиблими.

Особливо важливо поводитись із повагою до загиблих та зі співчуттям до їхніх рідних – у такі дні немає чужого горя.

У знак памʼяті в цей день люди запалюють свічки та несуть квіти та дитячі іграшки, (якщо загинули діти), до місця трагедії.

Скорботні дні в Україні

Крім днів жалоби, в Україні є скорботні дні, які відзначають в один й той самий день із року в рік:

20 лютого День Героїв Небесної Сотні ;

26 квітня – День пам’яті Чорнобильської трагедії та її ліквідаторів;

8 травня – День пам’яті та примирення (вшановують загиблих під час Другої світової війни);

22 червня – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

29 серпня – День памʼяті захисників України;

29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру (Голокосту);

21 листопада День Гідності та Свободи (вшановують також загиблих під час революцій);

четверта субота листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

У ці дні заведено дотримуватись особливих традицій та брати участь в акціях. Наприклад, традиційна акція "Стіл памʼяті" – 29 серпня, у День памʼяті захисників України, у закладах громадського харчування резервують столи для тих, хто віддав своє життя за Україну. Також на столи ставлять букети із Соняшниками – у знак пошани та памʼяті.