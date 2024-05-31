Як замовити витяг із відомостей результатів НМТ? Інструкція від УЦОЯО

Результати тестування за шкалою до 200 балів стануть відомі до 2 липня.

Цьогорічні абітурієнти після виконання національного мультипредметного тесту (НМТ) зможуть отримати інформацію про свої результати в персональному кабінеті учасника іспиту.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) повідомляють, що результати основних сесій НМТ за шкалою від 100 до 200 балів стануть доступними до 2 липня. Інформацію учасники тестування зможуть знайти у своїх персональних кабінетах на сайті.

Дані про результати іспитів мають дві форми – інформаційної картки учасника НМТ, яку мають отримати абітурієнти, які вступатимуть до українських вишів, та витягу відомостей – оригінал документа, який подають до іноземних закладів освіти.

Отримати інформаційну картку учасника можна в персональному кабінеті. Для цього треба:

увійти в персональний кабінет учасника ;

перейти на вкладку "Результати";

скористатися опцією формування відомостей про результати.

Вступники до іноземних вишів, аби отримати витяг учасника НМТ, мають звернутися з листом до УЦОЯО на адресу вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053 або на e-mail: [email protected].

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До звернення необхідно додати:

заяву про виготовлення витягу, створену за зразком ;

копію документа, що посвідчує особу, за яким учасник реєструвався для участі в ЗНО чи НМТ (паспорт громадянина України чи іншої держави).

На копіях доданих до звернення документів треба зробити напис "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також залишити особистий підпис учасника, його ім’я, прізвище та дату. В установі звертають увагу на те, що нотаріальне засвідчення копій непотрібне.

В УЦОЯО зазначають, що заяви про виготовлення витягу безоплатні, а документи створять упродовж одного місяця від дня надходження звернень. Витяги відправляють за кошт установи "Укрпоштою" або "Новою поштою" – за кошт заявника.

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