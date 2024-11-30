Директорку скандальної спецшколи на Тернопільщині відсторонили від роботи

Директорку також притягнули до дисциплінарної відповідальності

Директорку Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, відсторонили від виконання обов’язків. Раніше в цьому закладі виявили порушення, зокрема учні свідчили про психологічне та фізичне насильство.

Про ухвалення рішення повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Відповідно до його розпорядження, Коменду Дар’ю відсторонять від роботи на час проведення службового розслідування з 2 грудня 2024 року.

За словами Володимира Болєщука, очільницю закладу також притягнуть до дисциплінарної відповідальності.

"Тимчасове керівництво та колектив школи отримали доручення невідкладно усунути усі виявлені недоліки та в подальшому їх не допускати", – додав він.

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Водночас перший заступник голови Тернопільської облради зауважив, що розслідування щодо ймовірних порушень у Новосільській спецшколі досі тривають.

Нагадаємо, порушення у закладі виявили під час моніторингової перевірки представники уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця. Зокрема, йшлося про відсутність актуальних документів про інвалідність вихованців та організованого підходу до їхнього навчання.

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Крім того, учням там нібито забороняли плакати та обзивали "скотами", "інвалідами" та "неповносправними".

За словами представниці омбудсмена Ірини Суслової, в школі також були випадки сексуального насильства між дітьми, про які керівництво знало, але не вживало заходів.

Внаслідок цього правоохоронці розпочали розслідування, зокрема сексуального насильства, зловживання службовим становищем та незаконного поміщення здорової людини в психіатричний заклад.

Адвокатка Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці, згодом заявила, що місцеві нібито бояться свідчити про насильство над вихованцями закладу через залякування "місцевого агромагната".