Вчені кажуть, що лише у США до мільярда птахів гинуть через зіткнення з вікнами: чому так стається

Вчені дослідили, скільки птахів щороку гинуть через зіткнення з вікнами

Вчені заявили, що через зіткнення з вікнами гине набагато більше птахів, ніж вважалося раніше. Тільки у США ця цифра може сягати мільярда особин.

У дослідженні, опублікованому в PLOS ONE, команда орнітологів з Вищої школи мистецтв і наук Фордхемського університету, NYC Bird Alliance та Інституту геоантропології Макса Планка проаналізувала записи про реабілітацію тисяч птахів, що постраждали від зіткнення з вікнами, пише Phys.org.

Попередні дослідження показали, що вікна становлять велику небезпеку для птахів – пернаті їх не бачать і влітають прямо в них.

Такі зіткнення часто призводять до майже миттєвої смерті або травм птахів, від яких вони не завжди можуть відновитися.

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Раніше вчені підрахували, що тільки в США через зіткнення вікон щороку гинуть сотні мільйонів птахів. Однак нове дослідження свідчить, що їхня чисельність є набагато більшою.

Дослідники кажуть, що більшість подібних розрахунків ґрунтуються на основі підрахунків мертвих птахів, знайдених під вікнами. Але вони не враховують кількості птахів, які виживають після початкового зіткнення, але гинуть пізніше – через отримані травми.

Щоб оцінити, скільки птахів гине від зіткнень з вікнами після пережитих ударів, команда вивчила дані щодо 3100 таких випадків, які трапилися упродовж 2016-2021 років. Вони виявили, що більшість птахів, яким надали допомогу, все одно загинули через травми.

За даними вчених, рівень смертності серед таких птахів становив 60% – в основному через ушкодження головного мозку. Врахування таких випадків збільшує загальну кількість смертей птахів через зіткнення з вікнами у США до приблизно 1 мільярда на рік.

"Запобігти загибелі птахів через зіткнення з вікнами відносно легко – потрібно лише приклеїти стрічки або наклейки до вікон і вимкнути світло за ними під час сезону міграції", – вважає команда дослідників, яких цитує видання.

Раніше вчені виявили, що ворони вміють рахувати, але роблять це не так, як люди.