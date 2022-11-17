Шарій звинуватив у нацизмі: в Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Ореста

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 листопада 2022

В Іспанії закрили фотовиставку захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького (позивний – "Орест"), звинувативши його у "нацистських поглядах".

Виставка робіт Ореста проходила у Політехнічному університеті Каталонії (UPC) з 18 жовтня, та нещодавно заклад повідомив про її закриття.

"Щодо виявленої інформації про автора виставки в бібліотеці Феррате, повідомляємо, що мистецькі твори були вилучені, а університету не було відомо про ідеологію автора.

UPC радикально відкидає нацизм і шкодує про ситуацію, яка склалася", – написав університет у Twitter 13 листопада.

На "нацистські погляди" Козацького поскаржився проросійський блогер Анатолій Шарій, якого СБУ підозрює у державній зраді, а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

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 Пропагандист Шарій звинуватив у "нацизмі" фотографа і захисника "Азовсталі" Дмитра Козацького

Шарій додав скріншоти з соцмереж Козацького, зокрема фотографії піци з соусом у вигляді свастики і футболки з зображенням чисел "14" і "88". 

У відповідь на це захисник Маріуполя Дмитро Козацький написав:

"Ці фотографії та дописи дійсно були опубліковані мною, але потрібно знати контекст українського гумору, щоб зрозуміти, що це був глум над російською пропагандою про так званий "нацизм в Україні".

Дмитро вибачився за ці фотографії і пояснив, що видалив їх, адже зрозумів, що російські боти і пропагандисти можуть вирвати їх з контексту і неправильно інтерпретувати "після викриття реального нацизму, який тепер називають "рашизмом".

"У жодному випадку я ніколи не підтримував і не підтримую жахливі дії Третього Рейху та Гітлера. Тим паче, що нині ми боремося з прямою наступницею нацизму у світі – Російською Федерацією", – написав захисник "Азовсталі".

Також Дмитро додав, що якщо "російські прислужники" бачать у ньому загрозу і ведуть "таку агресивну дезінформаційну кампанію", то він все робить правильно.

"Не підхоплюйте російську пропаганду і не шукайте нацизму там, де його немає!" – закликав він.

Нагадаємо, Дмитро "Орест" Козацький, автор легендарних відео та фото захисників Маріуполя, обороняв "Азовсталь" майже 3 місяці.

Він знімав умови, у яких перебувають поранені бійці, а також створив короткометражний фільм про останній день на "Азовсталі" перед виходом з території заводу.

Орест повернувся з російського полону під час обміну 21 вересня. Тоді в Україну повернули 215 захисників Маріуполя, серед яких також були командири "Азова".

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