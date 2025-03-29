Вчені виявили небезпеку, яка заважатиме астронавтам досліджувати Марс

Майбутні місії на Червону планету можуть бути вкрай небезпечними для астронавтів. Через наявність у марсіанському пилі токсичних частинок вони потребуватимуть спеціального захисного спорядження.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі GeoHealth, пишуть The Guardian і CNN.

Під час місій "Аполлон" на Місяць астронавти мали проблеми, спричинені місячним пилом – він прилипав до скафандрів і потрапляв у кабіну посадкового модуля.

Згодом пил провокував кашель, подразнення очей і горла. Дослідження показали, що тривалий вплив таких частинок може спричиняти хронічні захворювання.

Хоча марсіанський пил не такий гострий та абразивний, як місячний, він має схожу властивість прилипати до всього. Дрібні частинки, що становлять близько 4% товщини людської волосини, можуть проникати глибоко в легені та потрапляти в кров.

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Крім того, марсіанський пил містить токсичні речовини, зокрема кремнезем, гіпс, перхлорати та нанофазні оксиди заліза, які можуть бути небезпечними для здоров’я членів потенційної місії.

"Найбільшу загрозу становить ризик для легень астронавтів. Оскільки пил дуже дрібний, очікується, що він залишатиметься в легенях астронавтів, а частина з нього потраплятиме в кровообіг", – пояснив співавтор дослідження Джастін Ванг, студент-медик Школи медицини Кека при Університеті Південної Каліфорнії (USC) у коментарі CNN.

За його словами, астронавти вже мають підвищений ризик розвитку легеневого фіброзу через радіаційне опромінення під час космічних польотів, а такі небезпечні речовини, як кремнезем і оксиди заліза, можуть спричинити хвороби легень, які лише посилять цей ризик.

Крім того, Ванг наголосив на небезпеці перхлоратів – хімічних сполук, які були виявлені в марсіанському ґрунті у токсичних концентраціях. Вони можуть викликати порушення роботи щитоподібної залози та апластичну анемію – захворювання, при якому організм припиняє виробляти достатню кількість клітин крові.

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"Під час місії на Марс астронавти не матимуть можливості швидко повернутися на Землю для лікування. А 40-хвилинна затримка у зв’язку обмежить ефективність дистанційної медичної допомоги з Землі", – йдеться в дослідженні.

Вчені підкреслюють, що ключовим завданням є мінімізація впливу пилу. З цим допоможуть повітряні фільтри, самоочисні скафандри і електростатичні пристрої для відштовхування пилу.

Попри потенційну небезпеку, Ванг вважає, що токсичний пил не є нездоланною перешкодою для місії на Марс.

"Марсіанський пил, звісно, становить ризик для астронавтів, але за належної підготовки ця загроза є цілком контрольованою", – зазначив він.

Раніше вчені з’ясували, чим зумовлене унікальне червоне забарвлення Марса.