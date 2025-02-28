Подякував за "рекламу": етична комісія не ухвалила рішення щодо викладача ЛНУ, звинуваченого в домаганнях

27 лютого 2025 року етична комісія Львівського національного університету імені Івана Франка провела засідання щодо 87-річного професора Йосипа Лося, якого звинуватила у домаганнях колишня студентка Катерина Родак.

Репортаж із засідання опублікувало видання ZAXID.NET.

Під час засідання Йосип Лось подякував за "рекламу", а також заявив, що звинувачення у домаганнях є способом дискредитації університету та нібито повʼязані з виборами ректора.

"Шановні колеги, дякую, що на старості років мені зробили таку рекламу. Йде війна, різко загострилася ситуація і треба скомпрометувати Україну і, зокрема, такий університет, який має статус національного. Це один такий контекст. Друге – йде розмова про обрання ректора", – цитують журналісти професора.

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Йосип Лось також нагадав про свої професійні досягнення, зокрема про викладання в Жешуві, назвав себе "заслуженим європейським професором", розповів про свої наукові праці та перелік видатних випускників.

Потім професор сказав, що звинувачення від студенток з’явилися в контексті "нищення України", а свідчення Катерини Родак назвав "компрометацією університету".

Також він натякнув, ніби йому мститься Богдан Тихолоз – колишній викладач факультету журналістики, який публічно підтримав Катерину Родак.

"Покійний Присяжний (декан факультету журналістики) звільнив Тихолоза. Він не може забути, що я його не посунув на декана", – сказав Лось.

При цьому викладач не спростував звинувачення у домаганнях, але казав, що не пам’ятає Катерину Родак.

"Ні, ну, 15 років минуло й вона мовчала! Це щось неймовірне!" – також вигукував він.

Що кажуть студенти

Голова студентського уряду ЛНУ ім. Франка Анжеліка Кульчицька на засіданні зауважила, що здобутки професора не стосуються ситуації зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях, та намагалася пояснити, чому потерпілі не одразу зверталися по допомогу.

"Випускниця факультету не розуміла, чи дійсно знайде підтримку, бо прямих доказів у неї немає. Але людина виступила, за неї заступилися і підтвердили, що таке було неодноразово. Я не бачила жодного ствердження, щоб хтось доводив протилежне. Одні підтвердження, що такі випадки були. Можливо, студенти, які зараз навчаються, також замовчують, бо знають, що на це ніхто не зреагує", – сказала Анжеліка.

Вона також закликала не пов'язувати хвилю звинувачень з виборами, після чого Йосип Лось почав посміхатися.

"Ми не можемо більше дозволити, щоб це замовчували. Ми виступаємо за розірвання трудового договору з професором Лосем", – наголосила Кульчицька.

Голова студради факультету журналістики Віра Шелепило також намагалася пояснити, чому потерпілі не надали документального підтвердження своїх свідчень.

"Коли ви йдете до почесного професора, викладача, якому довіряєте, то не записуєте цю розмову на камеру чи диктофон. На нашому факультеті справді багато хороших людей, яким можна вірити. Щодо дописів. Це не лише публікація однієї Катерини. Дуже багато публікацій з'явилося після. Люди побачили, що є підтримка, їх не засуджують і навіть теперішні студенти висловлять підтримку", – сказала студентка.

Вона зазначила, що спілкувалася з багатьма викладачами факультету, які були студентами Йосипа Лося, і вони підтверджували інформацію про домагання, навіть радили студентам не заходити наодинці у кабінет професора.

Реакція колег

Виконувач обов’язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський запевнив, що працівники факультету солідарні зі студентами. Водночас він розповів, що за місяць на посаді не отримав жодних заяв від студентів і ніхто не скаржився попередньому декану Івану Крупському.

"Третій день академічна спільнота факультету журналістики перебуває у неприємному стані, пов'язаному із публікацією випускниці факультету журналістики Катерини Родак, яка з'явилася у медіа. Цю публікацію підтримали дуже багато випускників… Ця подія зачіпає багатьох, хто працює, хто вчиться і тих, хто навчався. Болить у всіх (....)" – сказав Мар'ян Лозинський.

Сам Лозинський 26 лютого підписав указ про відсторонення Йосипа Лося від викладання. Однак член комісії та професор Пилип Пилипенко заявив, що факультет не мав підстав відстороняти Лося, бо "відстороняють з таких причин, як поява в нетверезому стані або відмова працівника пройти медичне обстеження".

"Вам треба було звернутися до начальника відділу кадрів… Треба було якось так привселюдно не оголошувати…" – сказав Пилипенко.

Серед присутніх були й ті, хто відкрито підтримав Йосипа Лося. Наприклад, колишній викладач факультету журналістики Богдан Гудз, якого раніше звинувачували у булінгу.

Гудз заявив, що до 2020 року не існувало таких понять як "харасмент, мобінг", поскаржився на відвідуваність занять студентами і заявив, що "поплескування по плечі також можуть сприйняти за домагання".

А завідувач кафедри зарубіжної преси Мар'ян Житарюк, який нині замінює Лося на парах, закликав студенток доводити свої звинувачення в суді.

"Не пам'ятаю жодного випадку, щоб хтось зі студенток прийшов на кафедру й говорив, що таке трапилось. Якщо це було, то це не було публічно. У Йосипа Дмитровича був кабінет і ми не мали звички заглядати, коли студентки заходили із заліковками…

Позиція кафедри, адміністрації, така, що не сприймаємо такого ставлення, яке описують студенти, але, будь ласка, доводьте це в суді. Не треба кидати це на факультет, на кафедру, на університет", – заявив Житарюк.

Голова комісії Олексій Сухий запитував про конкретні заяви від студентів та документальні свідчення, попросивши передати їх на розгляд комісії.

Студенти відповіли, що така заява про домагання Йосипа Лося була від студентки заочного навчання у 2016 році, однак реакції університету не було.

Також вони пригадали, що про домагання розповідала колишня викладачка Зоряна Величко, яка колись була аспіранткою факультету журналістики.

А коли голова пресцентру студентського уряду ЛНУ Вероніка Пільгуй повідомила, що самоврядування збирає свідчення від потерпілих, Йосип Лось вигукував: "Баба бабі сказала!".

Зрештою, голова етичної комісії Сухий попросив студентів передати комісії всі заяви від людей, які готові говорити про домагання неанонімно.

Етична комісія не ухвалила ніякого рішення. Наступне засідання заплановане на 3 березня.

У чому звинувачують Йосипа Лося

Нагадаємо, скандал у ЛНУ ім. Франка спалахнув після того, як журналістка NGL.media Катерина Родак розповіла про пережиті домагання з боку Йосипа Лося.

Дівчина написала, що викладач замкнувся з нею в кабінеті й почав коментувати її зовнішність та особисте життя. За словами Катерини, потім професор взяв її за руку і почав гладити, піднімаючи вверх рукав светра.

"Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що особлива, що мені потрібен особливий чоловік – арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти. Що мені треба працювати лише там, де він скаже. Ніякої журналістики в інтернеті, тільки газета.

І щоб я перестала спілкуватись з подругами, бо вони погано на мене впливають. І що носити джинси з оголеними колінами мені не можна – це "не моє", а ще збуджує і відволікає викладачів (конкретно його)", – написала журналістка.

Колишній викладач факультету журналістики Богдан Тихолоз підтримав Катерину і написав, що до нього доходили чутки на факультеті про таку поведінку професора, однак він нічого не зробив, щоб зупинити це.

У коментарях інші студентки почали розповідати свої історії.

Зокрема, досвідом гарасменту поділилася кандидатка наук з соціальних комунікацій Зоряна Величко, яка раніше вчилася і працювала в ЛНУ.

"У мене своя ще студентська історія з цим "гуру", після якої руки-крила опустилися на дуже-дуже довго. А найбільше від того, що під дверима сиділи інші, які старанно вдавали, що нічого не чули. Потім я стала там викладати і мимоволі опинилася серед мовчунів. Так, мабуть, спрацювала психологія жертви: цілковите витіснення цього епізоду з пам'яті.

Тільки сьогодні, після допису Катерини Родак, мене наче захлиснуло, наче струмом вдарило. Вибачте і мене, дівчатка, що не захистила, не вміла, не думала, не наважилася, заховалася", – писала Величко у Facebook.

У коментарях під дописом про домагання також писала колишня студентка ЛНУ Оксана Сенишин: "Лось теж ліз цілуватися до мене, затискав до стіни. Правда, я пручалася. Здається, він тоді був завкафедрою".

"Мені Лось казав наодинці в кабінеті, що я йому нагадую перше кохання і теж брав за руку і хотів поцілувати. Моя одногрупниця розповідала, що він вже кілька поколінь харасить жінок (він ще до її мами у свій час чіплявся)" – додала львівська мисткиня Аліса Бондаренко.

Журналістка Юлія Романюк також пригадала, що Йосип Лось переконував її, ніби їм треба "зійтися, народити нащадка, який буде геніальним".

Зрештою, поліція Львівщини розпочала перевірку інформації щодо звинувачень проти Йосипа Лося.

Також на ситуацію відреагував представник Уповноваженого ВР з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, подякувавши Катерині Родак за сміливість та пообіцявши "зробити все можливе, щоби подібне не повторювалося, а винні були покарані".

"УП. Життя" створила онлайн-форму для свідчень про сексуальні домагання в будь-яких закладах освіти (спортивних, мистецьких, технічних тощо). Ви можете розповісти свою історію анонімно або залишити свій контакт, щоб ми з вами зв’язалися.