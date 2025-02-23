Однокласники, родичі й сусіди: в Індії затримали 58 чоловіків у справі про зґвалтування підлітки

В Індії правоохоронці затримали 58 чоловіків за звинуваченнями в зґвалтуванні підлітки.

Дівчина наважилася заявити про численні випадки сексуального насильства через п'ять років після першого випадку. 18-річна постраждала заявила, що вперше зазнала зґвалтування з боку свого сусіда у віці 13 років, повідомляє CNN.

Ймовірний кривдник зняв злочин на відео, яке, за словами дівчини, згодом використовував для шантажу. Через маніпуляції нападника протягом наступних п'яти років дівчина зазнавала сексуального насильства.

За даними правоохоронців, індійка наважилася розповісти про роки злочинів консультанту, який відвідував її коледж у штаті Керала.

Під час розслідування справи заарештували 58 чоловіків та хлопців, яких звинувачують у сексуальному насильстві та зґвалтуваннях, зокрема групових. Ще двоє підозрюваних оголосили в розшук, але ті втекти за межі Індії, розповіла заступниця генерального інспектора поліції Керали Аджіта Бегум.

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"Не всі справи пов'язані між собою. Але в одній може бути четверо або п'ятеро підозрюваних", – пояснила правоохоронниця.

Серед підозрюваних опинилися однокласники, родичі та сусіди дівчини. Всі вони різного віку – від неповнолітніх до 40-річних чоловіків.

Під час розслідування встановили, що багато чоловіків зв'язувалися з дівчиною телефоном її батька через Instagram чи WhatsApp. У поліції кажуть, що батьки постраждалої багато працювали і не знали про ймовірне жорстоке поводження з їхньою донькою.

Дівчина заявила, що зазнавала сексуального насильства в приватних та публічних місцях, у будинках, автомобілях, на автобусних зупинках і в полях.

За даними поліції, деякі з чоловіків обіцяли дівчині одружитися з нею після насильства, а один погрожував убивством, якщо вона розкаже про злочин.

Усі 58 чоловіків залишаються під вартою, жоден із них публічно не коментував звинувачення. За даними місцевого видання The News Minute, після звинувачень деякі жінки в громаді співчували підозрюваним і критикували дівчину за її одяг і спосіб життя.

Одна мати, сина якої звинувачують у насильстві, заявила про його невинність, пояснивши це тим, що той нібито знав постраждалу з дитинства і "носив її на руках".

Наразі дівчина проживає в притулку, де їй надають консультації та необхідну підтримку.

За словами Аджіти Бегум, місцева поліція залучила до розслідування "максимум людських ресурсів", однак розгляд справи може тривати роками.

Що відомо про постраждалу?

18-річна дівчина, яка заявила про досвід насильства, належить до спільноти далітів (паріїв), яка належить до низької за індуїстською кастовою системою. Ім'я постраждалої не розголошують через заборону індійських законів.

3000-річна система соціальної та релігійної ієрархії в Індії класифікує людей за народженням і визначає їхнє місце в суспільстві.

Даліти традиційно займаються роботою, яку в індуїстських текстах вважають ритуально "нечистою". Зокрема йдеться про збирання сміття вручну та підмітання вулиць.

Попри закони про заборону дискримінації, членам цієї спільноти часто забороняють відвідувати храми та жити поруч із громадами вищих каст. За підрахунками місцевих активістів, кастова стигма робить понад 260 мільйонів далітів в Індії вразливими до насильства.

Крім того, вони мають менше шансів на справедливе покарання за злочини проти них. У серпні в Індії спалахнули масові протести через зґвалтування та вбивство лікарки. Натомість випадок підлітки з Керала не викликав схожої реакції суспільства.

Активістка прав далітів та дослідниця соціальної політики Синтія Стівен вважає, що відсутність уваги до справи підлітки можна пояснити відчуттям, що вона "не одна з нас".

"Коли йдеться про жінок-далітів, загалом обурення по всій країні менше", – пояснила активістка.

Борчиня за права жінок з Керали Рекха Радж розповіла, що через історичну заборону володіти землею, більшість далітів живуть в окремих районах, які називають "колоніями" через суворі умови життя. Багатьом жінкам та дівчатам там бракує ресурсів та приватності, що робить їх уразливими до насильства.

За даними Індійського національного бюро злочинів, у 2022 році зареєстрували 4241 випадок зґвалтування жінок з пригноблених каст, зокрема далітів. Це відповідає понад 10 злочинам щоденно.

Крім того, у 2022 році серед усіх серйозних злочинів у справах про зґвалтування показник засудження кривдників був найнижчим.

Поки сексуальне насильство над дітьми залишається "жахливою реальністю" в Кералі, те, що дівчина-даліт змогла заявити про злочини, є "кроком у правильному напрямку", вважає Синтія Стівен.

Нагадаємо, в липні 2024 року в Непалі за сексуальне насильство над неповнолітньою засудили 33-річного чоловіка, якого вважають "реінкарнацією Будди".