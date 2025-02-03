Японському волонтеру Фумінорі Цучіко продовжили термін перебування в Україні

Японському волонтеру Фумінорі Цучіко, який щодня безкоштовно годує обідами сотні харків'ян, продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня 2025 року. Чоловік ризикував покинути Україну, бо не міг потрапити на прийом до Державної міграційної служби.

Про це чоловік повідомив на власній сторінці у Facebook.

"Як зображено на фото, дозвіл перебування продовжено до 21 квітня. Водночас це не вирішує проблему із заблокованими банківськими рахунками.

Штамп у паспорті не дозволить подати декларацію чи отримати банківську карту. Потрібна посвідка на проживання як офіційний документ", – написав Фумінорі Цучіко.

Волонтер може залишитися в Україні до 21 квітня 2025 року Fuminori Tsuchiko Facebook

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Він зазначив, що для оформлення документів йому потрібно звернутися до Посольства України у Варшаві (Польща), а після повернення до Харкова – подати заяву до Державної міграційної служби.

Японець Фумінорі Цучіко народився в Токіо. Чоловік був керівником компанії.

У 60-річному віці Цучіко вийшов на пенсію та вирішив дослідити тему нацизму. Так він потрапив до Польщі, а згодом, у січні 2022-го, ПРИЇХАВ до України як турист, щоб побачити Бабин Яр..

24 лютого 2022 року Фумінорі перебував у Варшаві на вокзалі. Там він побачив багато українських біженців і вирішив повернутися до України.

У 2023 році Фумінорі Цучіко відкрив безкоштовне кафе у Харкові, де готують гарячі обіди та печуть пиріжки.

18 січня 2025 року стало відомо, що японський волонтер ризикує покинути Україну. Як він раніше розповідав, так сталося через те, що він не міг потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові і отримати посвідку на проживання.

Фумінорі навіть приїжджав до Офісу президента в Києві, щоб отримати допомогу.

Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що волонтер залишиться у Харкові, а дозвіл на перебування в Україні продовжать.

Невдовзі в Державній міграційній службі повідомили, що 20 січня Фумінорі запросили до Харківської міграційної служби, щоб "з'ясувати обставини резонансної публікації в соціальних мережах".

За їхніми словами, японець має намір отримати українське громадянство.