Відомий японський волонтер ризикує покинути Україну: каже, його не приймає ДМС у Харкові

Волонтер припускає, що без документів для проживання буде вимушений припинити волонтерську діяльність

Волонтер із Японії Фумінорі Цучіко, який щодня безкоштовно годує сотні харків'ян, заявив, що ризикує втратити можливість законного перебування на території України.

За його словами, все через те, що він не може потрапити на прийом до територіального органу Державної міграційної служби в Харкові і отримати посвідку на проживання.

Про це японець розповів на своїй сторінці у Facebook і попросив про допомогу.

"Я багато разів звертався до міграційної служби в Харкові, але вони мене не приймають.

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Коли я жартома запитав, чи це через те, що я не даю хабарів, співробітник просто посміхнувся. Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько 1000 доларів. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все.

Три роки я займалася волонтерською діяльністю в Харкові, і ось результат", – написав Фумінорі Цучіко.

Японець заявив, що йому доведеться припинити волонтерство та виїхати за межі країни, якщо він не отримає посвідку на тимчасове проживання до кінця наступного тижня.

Волонтер зізнався, що навіть приїздив до Офісу президента в Києві, аби знайти допомогу і отримати дозвіл на проживання в Україні.

Довідково: в Україні громадяни інших держав можуть перебувати на підставі тимчасової посвідки на проживання, яка видається ДМС максимум на один рік, пояснювала адвокатка Вікторія Волинська.

Згодом документ треба оновити, і після двох років безперервного перебування на території країни іноземець може отримати посвідку на постійне проживання.

"УП. Життя" звернулася до Головного управління ДМС в Харківській області, аби отримати коментар з приводу звинувачень та з'ясувати деталі ситуації. На момент публікації матеріалу редакція не отримала відповіді.

Нагадаємо, Фумінорі Цучіко народився в Токіо. На батьківщині чоловік керував власною компанією, а в 60-річному віці вийшов на пенсію та вирішив дослідити тему нацизму, якою цікавився з юного віку.

Так японець потрапив до Польщі, а згодом приїхав до України як турист, аби побачити Бабин Яр – місце масового вбивства нацистами цивільних громадян і військовополонених.

24 лютого 2022 року Фумінорі перебував на вокзалі у Варшаві. Там він побачив тисячі біженців і вирішив повернутися до України.

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У 2023 році 75-річний японець відкрив у Харкові безкоштовне кафе FuMi Caffe в районі Салтівки. Це місце він обрав через велику кількість руйнувань внаслідок російських обстрілів та велику чисельність містян, які потребують допомоги.

"Цього року я маю достатньо грошей, щоб вийти у світ, тому вирішив відкрити кафе. [Цю локацію відкрив] для всіх українців", – розповідав японський волонтер.

Фумінорі разом із українцями щодня готують близько 600 безкоштовних обідів для харків’ян. Діяльність закладу підтримують благодійники, співвітчизники японця.

У травні 2023 року Фумінорі Цучіко отримав почесну грамоту від Харківської ОВА. А в серпні того ж року президент Володимир Зеленський відзначив його нагородою "Національна легенда України".

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Фумінорі Цучіко став переможцем премії "УП.100" в категорії "Волонтер 2023 року".

У січні 2025 року волонтер закликав українців та світ продовжувати боротися, "щоб досягти миру в майбутньому".

"Ми повинні вести боротьбу до перемоги, щоб більше ніколи не розпочинати нової війни.

За останні три роки я бачив десятки і сотні смертей дітей, солдатів та їхніх родин, яких убила Росія. Я бачив незбагненне горе і гнів. Подумайте про те, що ви можете зробити зараз", – написав японець.