Космічний телескоп "Хаббл" зробив фото віддаленої галактики з незвичайним зоряним рукавом

Космічний телескоп Хаббл зазнімкував яскраву асиметричну спіральну галактику. Вона розташована за приблизно 190 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Жирафа.

Фото незвичайного утворення зір та пилу показали в агентствах NASA та ESA.

На світлині можна детально роздивитися галактику Arp 184, яку описали в Атласі дивних галактик. Цей збірник у 1966 році уклав американський астроном Галтон Арп. До нього ввійшли 338 утворень із дивною формою, яка не є повністю еліптичною чи типово спіральною.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Багато з галактик в атласі перебувають у процесі взаємодії зі своїми "сусідами". Деякі з систем є карликовими, тому не мають чіткої структури.

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Галактика потрапила до переліку завдяки своєму єдиному широкому спіральному рукаву, який на знімку ніби простягається в бік спостерігача. На протилежному боці від нього видно кілька хмар газу та зірок.

У центрі зображення – яскрава точка, що випромінює світло, навколо – бурхливий диск із матерії зі смугами темного пилу та яскравими ділянками зоряного утворення.

На зображені космічного телескопа – результат кількох програм космічних спостережень Snapshot, які проводить у проміжках між іншими науковими дослідженнями.

За останні три десятиліття астрономи виявляли в галактиці чотири наднові – зорі, які раптово вибухають, значно збільшуючи свою яскравість. Тому Arp 184 вважають перспективною ціллю для пошуків вибухових космічних явищ.

Раніше науковці заявили, що відкрили нове джерело золота в космосі.