Трамп пригрозив зупинити фінансування закладам освіти за "незаконні протести" студентів

Трамп пригрозив тюрмою та безповоротнім виключенням з університету організаторам студентських протестів

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує федеральне фінансування для тих коледжів, шкіл або університетів, де відбуватимуться протести. Ініціаторам акцій він пригрозив тюрмою, або ж виключенням з університетів.

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, повідомляє CBS.

За його словами, ініціаторам акцій протесту загрожує арешт, або ж їх відправлять назад до країни, звідки вони прибули.

"Американські ж студенти будуть виключені назавжди або, залежно від злочину, заарештовані", – написав він.

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Заяву він зробив на тлі нещодавнього скандалу з Колумбійським університетом, щодо якого розпочали розслідування через протести студентів на підтримку Сектору Гази.

Крім того, наразі у Департаменті освіти США вирішують, чи скасувати державні контракти на суму в 50 мільйонів доларів.

Наприкінці січня Трамп підписав указ, що закликає до агресивних дій проти антисемітизму в університетських містечках коледжів. Він пообіцяв анулювати візи для іноземних студентів, яких визнають причетними до пропалестинських акцій протесту.

Розслідування щодо антисемітизму наразі відбуваються ще в чотирьох американських університетах: Каліфорнійському університеті у Берклі, Університеті Міннесоти, Північно-Західному університеті та Університеті штату Портленд.

Раніше ми повідомляли, що адміністрація Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"