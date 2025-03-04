Трамп пригрозив зупинити фінансування закладам освіти за "незаконні протести" студентів
Президент США Дональд Трамп заявив, що скасує федеральне фінансування для тих коледжів, шкіл або університетів, де відбуватимуться протести. Ініціаторам акцій він пригрозив тюрмою, або ж виключенням з університетів.
Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social, повідомляє CBS.
За його словами, ініціаторам акцій протесту загрожує арешт, або ж їх відправлять назад до країни, звідки вони прибули.
"Американські ж студенти будуть виключені назавжди або, залежно від злочину, заарештовані", – написав він.
Заяву він зробив на тлі нещодавнього скандалу з Колумбійським університетом, щодо якого розпочали розслідування через протести студентів на підтримку Сектору Гази.
Крім того, наразі у Департаменті освіти США вирішують, чи скасувати державні контракти на суму в 50 мільйонів доларів.
Наприкінці січня Трамп підписав указ, що закликає до агресивних дій проти антисемітизму в університетських містечках коледжів. Він пообіцяв анулювати візи для іноземних студентів, яких визнають причетними до пропалестинських акцій протесту.
Розслідування щодо антисемітизму наразі відбуваються ще в чотирьох американських університетах: Каліфорнійському університеті у Берклі, Університеті Міннесоти, Північно-Західному університеті та Університеті штату Портленд.
Раніше ми повідомляли, що адміністрація Трампа переглядає участь США в ЮНЕСКО.
Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"