У США заарештували студента, який брав участь у протестах на підтримку Гази: йому анулюють грін-карту

У США заарештували палестинського активіста Махмуда Халіла, який організовував протести на підтримку Гази проти Ізраїлю в Колумбійському університеті.

Арешт відбувся 8 березня у нью-йоркській квартирі, де мешкає Халіл, повідомляють AP, Reuters та AlJazeera.

Також Федеральні імміграційні органи (ICE) заявили, що анулювали його студентську візу за наказом Державного департаменту.

Однак адвокатка студента Емі Грір стверджує, що її клієнт є постійним резидентом США з грін-картою, і правоохоронці анулювали саме її.

Адвокатка стверджує, що влада не повідомила дружині Халіла, яка перебуває на 8 місяці вагітності, чи звинувачують її чоловіка у скоєнні якогось злочину.

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За словами Емі Грір, Халіла перевели до імміграційного ізолятора у Нью-Джерсі.

Департамент внутрішньої безпеки підтвердив арешт, заявивши, що Халіл "очолював діяльність, пов’язану з ХАМАС, який визнали терористичною організацією".

Це перший відомий випадок депортації після обіцянки адміністрації Трампа депортувати студентів за участь у пропалестинських протестах.

Арешт Халіла викликав занепокоєння серед правозахисних організацій, які вважають це "порушенням права на свободу слова".

Директорка Нью-Йоркського союзу громадянських свобод Донна Ліберман заявила, що затримання є "ескалацією репресій проти пропалестинських висловлювань".

Колумбійський університет відмовився коментувати арешт Халіла, зазначивши, що правоохоронці повинні мати ордер для входу на територію вишу.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа погрожувала скоротити фінансування Колумбійського університету через нібито неспроможність запобігти антисемітизму на кампусі.

Також Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) розпочав масове припинення дії грантів на дослідження, пов’язані гендером, інклюзією та екологією.

А ще у Трампа обмежили використання в офіційному спілкуванні майже двох сотень слів, серед яких "жінки", "інвалідність", "корінні американці", "різноманіття" тощо.