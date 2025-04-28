Важили 170 кг і жили біля тропічних лісів: вчені з'ясували, чому вимерли доісторичні гігантські кенгуру

Сучасні кенгуру важать вдвічі менше за своїх доісторичних пращурів

Австралійські дослідники розповіли, якими були гігантські доісторичні кенгуру та чому вони вимерли 40 тисяч років тому.

Більше про стародавніх тварин вони дізнались завдяки вивченню хімічних речовин на залишках скам’янілостей, повідомляє Phys.

"Ці скам’янілості ми використовуємо для того, аби вивчити, куди пересувались тварини, що їли та як помирали", – пояснив один із дослідників, науковець музею Квінсленда Скотт Хокналл.

Встановлено, що доісторичні кенгуру були значно масивнішими за своїх сучасників. Якщо наразі середня вага кенгуру становить близько 60 кг, то їхні пращури важили до 170 кг. Вони жили на території Австралії близько 5 мільйонів років тому.

Науковці з’ясували, що ці кенгуру були травоїдними. Для того, аби спростити собі пошук їжі, вони оселялися біля тогочасних тропічних лісів. Однак, приблизно 300 тисяч років тому ці ліси почали зникати через зміни клімату: він став більш нестабільним і посушливим. Ліси почали в’янути, а популяція кенгуру, відповідно, скорочуватися.

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"Бажання гігантських кенгуру залишатися ближче до дому під час великих кліматичних потрясінь 300 тисяч років тому, ймовірно, сприяло їхньому зникненню", – сказали дослідники.

Частина гігантських кенгуру вижила в інших частинах Австралії та Папуа-Нової Гвінеї, а останні популяції збереглися приблизно до 40 тисяч років тому.

Вчений Ентоні Досетто, який також брав участь у дослідженні, зауважив, що цю ж методологію із вивченням скам’янілостей варто використовувати, аби краще розуміти, як загинула вся мегафауна Австралії. Йдеться про доісторичні види сумчастих, схожих на вомбатів, які важили понад 2 тонни, та величезних ящірок, які колись бродили по австралійському континенту.

"Дебати щодо вимирання австралійської мегафауни тривають десятиліттями, але тепер ми можемо розглянути їх з точки зору окремої особини та кожного виду", – зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про скандал у Австралії, пов’язаний з вбивством близько 700 коал. Дозвіл на відстріл тварин дав уряд, оскільки після масштабних лісових пожеж частина популяції коал сильно постраждала. Натомість зоозахисники висловили обурення.