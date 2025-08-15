Нардеп Гончаренко подав заяву на блогерку Мандзюк за "розпалювання ворожнечі" через мову

Хмельницька блогерка Олена Мандзюк, яка нещодавно мала мовний конфлікт із Анною Алхім, опублікувала допис, в якому йшлося, що її діти нібито можуть "побити того, хто спілкується російською мовою".

14 серпня Мандзюк повідомила, що за це поліція відкрила про неї справу за ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності тощо).

Заяву подав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко, який уже втрапляв у скандали через приниження військовослужбовців ТЦК, критику мобілізації та інші одіозні заяви.

Причиною звернення стала "наявність ознак розпалювання ворожнечі за мовною ознакою та закликів до вчинення насильства щодо російськомовних дітей у публічних висловлюваннях" блогерки.

"Розпочалося досудове розслідування. Отримав лист-підтвердження від головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Справу тримаю на особистому контролі. Тріпатись про нещасних українських дітей хто попало не буде", – написав Гончаренко.

Раніше нардеп заявляв, що якщо діти Мандзюк проявлять насильство стосовно інших дітей, він "особисто займеться" позбавленням її батьківських прав.

Мандзюк відреагувала на ситуацію обуренням та додала, що не вчила дітей битися через російську мову, але вчила, що Росія – це зло.

"Частина моєї родини воює, батько моїх дітей четвертий рік на фронті, я в тилу роблю все, щоб забезпечувати українських військових спорядженням, щоб вони знищували окупантів і водночас я виховую двох малих дітей, передаю їм українські цінності, вчу, що все російське – це терор, окупація, вбивства та зло, бо це чиста правда!

За це я отримую погрози смерті, катування, зґвалтування, за це мені блокують робочі сторінки, мене принижують, цькують і психологічно знищують. Держава жодного разу не захистила мене та моїх дітей від цього! Не знайшла тих, хто погрожував нам, але сьогодні вирішила відкрити на мене кримінальне провадження!" – написала Олена.

Олена обурена тим, що в тилу українців цькують за ненависть до всього російського, а держава "заплющує очі на проросійську нечисть і карає тих, хто бореться з нею".

"Скажіть, кого тут утискають? Кого хоче посадити держава – мене, українку, яка мріє про вільний україномовний простір? А головне – чому ми, українці, досі змушені виправдовуватись за те, що хочемо жити в Україні, говорити українською і захищати себе від всього московитського?

Гончаренко і йому подібні – ви пі***аси, які працюють на руку ворогу, я вас ненавиджу, ви і є те саме зло, яке руйнує Україну зсередини!" – вважає Мандзюк.

За це може загрожувати штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням деяких прав.

Нагадаємо, раніше у Мандзюк виник конфлікт із одіозною блогеркою Анною Алхім після того, як остання принизила українську мову та відмовилась заспівати українську пісню. Сама блогерка, а також відомий ветеран Олександр Терен і депутатка Наталія Піпа звернулися до Служби безпеки України з проханням перевірити, чи працює Алхім на Росію.

Поліція відкрила справу про держзраду, але підозру Алхім не оголошувала, тому блогерка виїхала з України в Дубаї.