Як зберегти гортензію в горщику: догляд за квіткою
Вам подарували гортензію: пишну квітку у горщику з великим листям та рясним дрібним цвітом, зібраним у великі суцвіття. Яка ж красива!
Однак, якщо її так і залишити у горщику, вона дуже скоро перетвориться у суху чи навпаки, підгнившу бадилину. Словом, або робіть щось, або готуйтеся, що квітка ґиґне.
Василь Вмарт, блогер та фахівець у догляді за рослинами пояснив, як доглядати за гортензією, яку вам подарували у горщику.
Перш за все варто пам’ятати, гортензія – це вулична, а не кімнатна квітка. Вона може жити довго і щасливо у контейнері, але це потребуватиме ваших зусиль. Як і всі вуличні рослини вони потребують температурних коливань на день-ніч та холодної зимівлі. Якщо ви зможете забезпечити це квітці у контейнері, вона довго буде вас тішити своїм ошатним виглядом.
Як доглядати за гортензією у горщику
Перш за все квітникар радить не ставити рослину поруч з іншими – бо навіть на візуально здоровій гортензії можуть приховуватися паразити.
Розмістіть її у дуже світлому, але прохолодному місці (найкраще – на заскленому балконі або лоджії). Поливайте часто, але невеликими порціями – аби земля була волога, але не мокра. Сухі квітконоси видаляйте після цвітіння.
Якийсь час нею можна тішитися як є, а далі слід задуматися, де буде рости ваша квітка – у відкритому ґрунті чи у контейнері.
Вирощування у відкритому ґрунті
Висаджувати квітку на відкриту місцевість можна тоді, коли температура вночі перестала опускатися нижче +5°С.
Гортензія полюбляє кислий ґрунт (pH 3,5-4,5). Чорнозем зазвичай слабокислий або нейтральний, тому його краще підкислити.
Рослину краще висаджувати з північного, східного або західного боку, уникаючи південної сторони, де літнє сонце може пошкодити листя.
Викопайте яму, діаметром та глибиною 60-80 см, змішайте землю з кислим торфом, сосновою мульчею дрібної фракції та річковим піском у пропорції 3:3:2:1. Щедро полийте та висадіть рослину.
Гортензія любить вологий ґрунт, але без застою води. У спеку поливайте 2-3 рази на тиждень, вранці або ввечері. Землю навколо гортензії бажано мульчувати (вкрити соломою, перегноєм, мульч-папером, галькою, щебенем, переробленими відходами, щоб волога випаровувалась повільніше).
Вирощування в горщику
Для вирощування в приміщенні оберіть об’ємний горщик у 2-3 рази більший за попередній. У підготовлений субстрат додайте агроперліт і кору для запобігання застою води.
Ґрунт треба підготувати такий самий, як і для висаджування на відкритій місцевості.
У контейнері поливати квітку потрібно частіше, оскільки ґрунт висихає швидше. Влітку – 1 раз на 2-3 дні.
Зимівля гортензії
Якщо гортензія росте у відкритому ґрунті, молоді кущі бажано замульчувати торфом або хвоєю, аби утеплити корені.
Якщо ж рослина живе на балконі, то варто:
- скоротити полив до 1 разу на 2-3 тижні;
- обов’язково утеплити горщик картоном і пінопластом, аби не змерзли корені;
- зверху накрити гортензію агротканиною в кілька шарів.