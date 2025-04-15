Як зберегти гортензію в горщику: догляд за квіткою

Гортензія дуже стійка до морозів, люить вологу, але може терпіти короткочасну посуху. Швидко розростається - тож якщо оберете її для свого саду, вона не забариться тішити вас рясним цвітом.

Вам подарували гортензію: пишну квітку у горщику з великим листям та рясним дрібним цвітом, зібраним у великі суцвіття. Яка ж красива!

Однак, якщо її так і залишити у горщику, вона дуже скоро перетвориться у суху чи навпаки, підгнившу бадилину. Словом, або робіть щось, або готуйтеся, що квітка ґиґне.

Василь Вмарт, блогер та фахівець у догляді за рослинами пояснив, як доглядати за гортензією, яку вам подарували у горщику.

Перш за все варто пам’ятати, гортензія – це вулична, а не кімнатна квітка. Вона може жити довго і щасливо у контейнері, але це потребуватиме ваших зусиль. Як і всі вуличні рослини вони потребують температурних коливань на день-ніч та холодної зимівлі. Якщо ви зможете забезпечити це квітці у контейнері, вона довго буде вас тішити своїм ошатним виглядом.

Як доглядати за гортензією у горщику Перш за все квітникар радить не ставити рослину поруч з іншими – бо навіть на візуально здоровій гортензії можуть приховуватися паразити. Розмістіть її у дуже світлому, але прохолодному місці (найкраще – на заскленому балконі або лоджії). Поливайте часто, але невеликими порціями – аби земля була волога, але не мокра. Сухі квітконоси видаляйте після цвітіння. Якийсь час нею можна тішитися як є, а далі слід задуматися, де буде рости ваша квітка – у відкритому ґрунті чи у контейнері.

Вирощування у відкритому ґрунті Висаджувати квітку на відкриту місцевість можна тоді, коли температура вночі перестала опускатися нижче +5°С. Гортензія полюбляє кислий ґрунт (pH 3,5-4,5). Чорнозем зазвичай слабокислий або нейтральний, тому його краще підкислити. Рослину краще висаджувати з північного, східного або західного боку, уникаючи південної сторони, де літнє сонце може пошкодити листя. Викопайте яму, діаметром та глибиною 60-80 см, змішайте землю з кислим торфом, сосновою мульчею дрібної фракції та річковим піском у пропорції 3:3:2:1. Щедро полийте та висадіть рослину. Гортензія любить вологий ґрунт, але без застою води. У спеку поливайте 2-3 рази на тиждень, вранці або ввечері. Землю навколо гортензії бажано мульчувати (вкрити соломою, перегноєм, мульч-папером, галькою, щебенем, переробленими відходами, щоб волога випаровувалась повільніше). Читайте також : Не лише різдвяник та орхідея: які кімнатні рослини цвітуть взимку та як за ними доглядати

Вирощування в горщику Для вирощування в приміщенні оберіть об’ємний горщик у 2-3 рази більший за попередній. У підготовлений субстрат додайте агроперліт і кору для запобігання застою води. Ґрунт треба підготувати такий самий, як і для висаджування на відкритій місцевості. У контейнері поливати квітку потрібно частіше, оскільки ґрунт висихає швидше. Влітку – 1 раз на 2-3 дні. Читайте також : Небезпечні кімнатні рослини: що приховують яскраві пелюстки та дрібні голки