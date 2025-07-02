Бойові досягнення ГУР за допомогою морських дронів внесли до Книги рекордів України

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) встановило п’ять національних рекордів за бойові досягнення з використанням морських дронів Magura.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сертифікати про досягнення від представників Книги рекордів України вручили начальнику ГУР Кирилу Буданову та керівнику департаменту безпілотних систем та бійцям підрозділу Group 13, які реалізовують морські операції з використанням дронів.

Кирило Буданов назвав багатоцільову морську платформу Magura "найкращою у світі", адже вона довела свою ефективність і змогла потопити бойові кораблі так, як "ніхто інший не спромігся".

"Хочеться подякувати розробникам і виробникам цієї чудової техніки, яку ми як оператори використовуємо. Це дозволило досягти цих рекордів", – сказав начальник ГУР.

РЕКЛАМА:

Командир підрозділу Group 13 з позивним "Тринадцятий" зауважив, що за досягненням результатів спецоперацій ГУР стоїть багато людей, які часто виконували завдання з ризиком для свого життя.

Очікується, що національні рекорди розвідників згодом номінують до Книги рекордів Гіннеса.

Фото: Нікіта Галка/"Суспільне"

Перше у світі потоплення бойових кораблів морськими дронами

10 листопада 2023 року бійці ГУР здійснили перше в історії потоплення за допомогою БпЛА Magura російських бойових кораблів – катера Д-144 "Серна", який мав бронетехніку на борту, а також десантного катера Д-295 "Акула".

"Це не просто акт знищення ворожої техніки, а світове свідчення ефективної абсолютно нової техніки ведення бойових дій на морі.

Вони назавжди увійдуть в історію військової справи, адже вони змінили підхід до ведення бойових дій на морі та в повітрі", – сказав представник Книги рекордів України Андрій Масюк.

Перше збиття бойового літака за допомогою морського дрона

У травні 2025 року українські надводні безпілотники, оснащені авіаційними ракетами, у повітрі знищили російський винищувач Су-30.

Командир підрозділу Group 13 розповів, що під час операції розвідники використовували "абсолютно новий дрон" моделі V7, який завдяки тривалій роботі інженерів та виробників став "суттєво хорошим продуктом"

"Модель V7 – це абсолютно новий дрон, побудований з нуля. Він відрізняється багатьма компонентами", – розповів "Тринадцятий".

Перше збиття повітряної цілі морським дроном

31 грудня 2024 року воїни ГУР першими в історії вразили повітряну ціль завдяки морському дрону Magura V5. Внаслідок проведення операції знищено російський гелікоптер Мі-8 поблизу тимчасово окупованого Криму.

Два кількісні рекорди

ГУР ввійшли в Книгу рекордів України за найбільшу кількість уражених (15 одиниць) і потоплених (8 одиниць) бойових кораблів та катерів у період з 2023 по 2024 роки.

За даними розвідників, станом на червень 2025 року операторам ГУР вдалося уразити 22 повітряні та морські цілі, з яких знищили 15 одиниць.

Раніше п’ятирічна гімнастка зі Львова Регіна Абрамова ввійшла до Книги рекордів України, встановивши досягнення, яке досі існувало лише в дорослій категорії.