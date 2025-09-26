Хлопчик, якого у віці 7 місяців мати на кілька днів залишила в квартирі самого, заберуть у патронатну родину

Півторарічний хлопчик, якого 17-річна мати замкнула у квартирі та залишила самого на п’ять днів, пройшов реабілітацію та матиме нову патронатну родину.

Про це у коментарі hromadske розповіла директорка Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 Євгенія Григор’єва.

Хлопчикові було 7 місяців, коли лікарі вперше його оглянули. На той час він важив лише 3,3 кілограма, маючи 60 сантиметрів зросту.

Дитину з вкрай важкою білково-енергетичною недостатністю госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де він пробув кілька місяців.

"За час перебування там дитина пережила гостру ниркову недостатність, зупинку кровообігу, постреанімаційну хворобу. Протягом чотирьох місяців інтенсивного лікування дитина виходжувалася і відновлювалася за всіма органами й системами. Увесь цей час дитину супроводжували реабілітологи.

На сьогодні ми бачимо, що хлопчик відстає як у фізичному, так і психоемоційному розвитку. Але він активно їсть, усміхнений, важить 8,5 кілограма, зріст у нього вже 80 сантиметрів, сидить із підтримкою. Сподіваємося, що з часом всі його органи та системи досягнуть свого біологічного віку", – розповіла Євгенія Григор’єва.

Нині хлопчик фактично готовий до виписки з лікарні, і вже є патронатна родина, яка зможе його прийняти. Водночас біологічна мати хлопчика не цікавиться його подальшою долею.

Нагадаємо, у січні цього року до поліції надійшло повідомлення про те, що мати покинула у квартирі свого сина, якому на той момент було 7 місяців.

Прибувши на місце, слідчо-оперативна група, медики та служба у справах дітей не змогли потрапити до квартири, тому викликали Київську службу порятунку "КАРС". Всередині вони знайшли немовля у вкрай виснаженому стані. Дитину негайно госпіталізували.

Як з'ясувала Київська міська прокуратура, важкий стан хлопчика, який понад 5 місяців провів у реанімації, був спричинений голодуванням, зневодненням та тривалою відсутністю належного догляду. Дитину погано годували, рідко міняли підгузки, і через постійне перебування в ліжку у неї виникли пролежні.

Правоохоронці встановили особу матері – нею виявилася 17-річна неповнолітня, яка орендувала житло в Києві. Вона зізналася, що залишила немовля наодинці на п'ять днів, а сама поїхала до Харкова. Хто є батьком дитини – невідомо. Про залишення дитини в помешканні правоохоронцям повідомив її знайомий.

Слідчі оголосили дівчині підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Також у судовому порядку розглядатиметься питання про позбавлення її батьківських прав.