Світська левиця, яка змінила побут мільйонів: історія винахідниці посудомийної машини

Життя багатьох сучасних людей не обходиться без щоденного використання посудомийної машини. Цей винахід ще наприкінці XIX століття зробила світська левиця зі США Джозефіна Кокрейн.

Історію жінки та її виробу, який змінив побут мільйонів, розповіли в Popular Sciemce.

"Вона була з видатної родини"

Джозефіна Гаріс народилася 1839 року в родині винахідників – її прадід отримав один із перших патентів на пароплав, а батько був інженером-будівельником.

"Вона була з видатної родини", – розповіла інженерка, співавторка книги "Жінки в Залі слави національних винахідників" Лорен Буш.

Після смерті матері Джозефіна переїхала з Огайо до Іллінойсу, де жила її старша сестра. Там американка познайомилася зі старшим на дев'ять років Вільямом Кокрейном, за якого вийшла заміж у віці 19 років.

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Новоспечена дружина пішла на "радикальний крок", підписуючись дещо видозміненим прізвищем чоловіка, каже Лорен Буш. Джозефіна використовувала "Cochrane", а не "Cochran", як це робив Вільям, бо вважала цю форму більш витонченою та схожою на європейську.

"Це було досить радикально, тому що її чоловік цього не робив. Вона показала, що точно мала власні ідеї і почувала певну незалежність від чоловіка", – пояснила інженерка Лорен Буш.

Чоловік майбутньої видатної винахідниці досяг успіху, продаючи харчові продукти, як-от каву та борошно. Як дружина успішного підприємця, Джозефіна перебралася до великого будинку, де мала кілька слуг. Подекуди американка розважала своїх сусідів, показуючи їм порцеляновий посуд XVII століття.

"Вона була незадоволена тим, що порцеляна билася, якщо її мили слуги, тому вирішила займатися цим сама", – розповіла Лорен Буш.

За її словами, Джозефіна також подекуди відколювала шматки посуду під час миття, тому вирішила автоматизувати цей процес.

"Якщо ніхто інший не збирається винаходити посудомийну машину, я зроблю це сама", – цитує Джозефіну Кокрейн Лорен Буш.

"Жінка не навчена думати про свій час і комфорт"

Сімейне життя американки не було ідеальним – її чоловік зловживав алкоголем і мав запальну вдачу, також пара втратила дитину.

Після раптової смерті Вільяма в 1883 році Джозефіна дізналася, що фінансове становище родини було далеким від того, яким вона його вважала. Вдова мала 1500 доларів і борги, що постійно зростали.

Та навіть за обмежених можливостей Кокрейн вирішила докласти всіх зусиль, аби розробити посудомийну машину. За допомогою в кресленнях прототипу американка звернулася до механіка Джорджа Баттерса. Проте чоловік переймався, що часті гостини в одинокої вдови можуть нашкодити її репутації.

Зрештою в 1886 році Джозефіна Кокрейн отримала патент США на посудомийну машину. Попри те, що прилад був не першим у своєму роді, в його основі був революційний підхід використання тиску води, який досі застосовують сучасні посудомийні машини.

Фото: Управління патентами та торговими марками США

Кокрейн сподівалася, що її пристрій полегшить тягар домашньої роботи, який лягав на плечі жінок. Однак апарат виявився занадто дорогим для внутрішнього ринку.

"Коли справа доходить до покупки чогось на кухню, що коштує 75 або 100 доларів, жінка відразу думає, на що ще можна витратити ці кошти. Вона ненавидить мити посуд (яка жінка це любить?), але не навчена думати про свій час і комфорт, який коштує грошей. Крім того, вона не має вирішальної думки, коли справа стосується порівняно великих витрат", – говорила винахідниця в одному з інтерв'ю.

Перші продажі посудомийної машини та комерційний успіх

Зрештою американка звернулася до бізнесу і продала свою першу посудомийну машину в 1887 році Palmer House Hotel у Чикаго.

"Ви не можете уявити, як у ті часи було для жінки приходили в зал готелю наодинці. Я ніколи нікуди не ходила без чоловіка чи батька, тому вестибюль здавався мені завширшки в милю (близько 1,6 кілометра — ред.).

Я думала, що непритомнітиму на кожному кроці, але не зробила цього, а отримала замовлення на 800 доларів", – згадувала Джозефіна.

Невдовзі жінка знайшла спонсорів та заснувала компанію Garis-Cochran Dish-Washing Company і досягла першого великого успіху під час Всесвітньої виставки в Чикаго в 1893 році.

Протягом шести місяців у місті зібралися мільйони людей, аби стати свідками однієї з найбільших інноваційних виставок. На заході зокрема презентували бавовноочисну машину, фонограф та телеграф.

Однак того року найбільший ажіотаж викликала посудомийна машина Джозефіни Кокрейн – єдиний пристрій у величезній залі, який винайшла жінка. Прилад дозволяв за хвилини мити понад 200 одиниць брудного посуду. Крім того, тоді апарат встиг довести свою надійність та практичність, адже його використовували в багатьох ресторанах.

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На виставці посудомийна машина отримала нагороду в категорії "Найкраща механічна конструкція, довговічність та адаптація до роботи".

Після цього, крім ресторанів та лікарень, винахід Джозефіни почали купувати в медичні заклади. Зрештою американці вдалося перевести виробництво посудомийних машин на власне підприємство і перейменувати бізнес на Crescent Washing Machine Company.

Після цього компанія продовжувала стрімко розвиватися, продаючи вироби покупцям від Аляски до Мексики.

3 серпня 1913 року Корейн померла у своєму будинку в Чикаго у віці 74 років.

"Якби я знала все, що знаю сьогодні, коли почала випускати посудомийну машину на ринок, у мене б ніколи не вистачило сміливості почати. Але тоді я б пропустила чудовий досвід", – зізнавалася Кокрейн незадовго до своєї смерті.

Тридцять років потому інша компанія придбала Cochran’s Crescent Dishwashing Company, але продовжила виробництво посудомийних машин за оригінальним патентом.

Нагадаємо, 12-річний американець здійснив ядерний синтез удома, встановивши світовий рекорд. Після цього до цього навідалися працівники ФБР.

