В Україні можуть вчергове скасувати ДПА для школярів

Чи скасують ДПА для школярів у 2025 році

Депутати пропонують скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

Парламентарі у пояснювальній записці зазначили, що така пропозиція "продиктована" воєнним станом та агресією РФ до національної системи освіти та науки України.

Тому, крім скасування ДПА для учнів кожного з рівнів повної загальної середньої освіти, також пропонують у 2025 році продовжити проведення вступних випробувань в електронному форматі.

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Також у документі зазначений обов'язковий перелік дисциплін для НМТ:

українська мова;

математика;

історія України;

навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Нагадаємо, у 2024 році Український центр оцінювання якості освіти провів пілотне ДПА для 4-класників. За результатами цього оцінювання в УЦОЯО заявляли, що в 2025-му планують проведення другого етапу пілотування. При тому результати не відображатимуться на підсумкових оцінках учнів.

Він початку повномасштабного вторгнення ДПА скасовують вже кілька років поспіль. Як у 2022-му, так і у 2023 році це врегулювали за допомогою наказу МОН.