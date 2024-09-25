В Україні можуть вчергове скасувати ДПА для школярів
Депутати пропонують скасувати державну підсумкову атестацію для учнів 4, 9 та 11 класів.
Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.
Парламентарі у пояснювальній записці зазначили, що така пропозиція "продиктована" воєнним станом та агресією РФ до національної системи освіти та науки України.
Тому, крім скасування ДПА для учнів кожного з рівнів повної загальної середньої освіти, також пропонують у 2025 році продовжити проведення вступних випробувань в електронному форматі.
Також у документі зазначений обов'язковий перелік дисциплін для НМТ:
- українська мова;
- математика;
- історія України;
- навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").
Нагадаємо, у 2024 році Український центр оцінювання якості освіти провів пілотне ДПА для 4-класників. За результатами цього оцінювання в УЦОЯО заявляли, що в 2025-му планують проведення другого етапу пілотування. При тому результати не відображатимуться на підсумкових оцінках учнів.
Він початку повномасштабного вторгнення ДПА скасовують вже кілька років поспіль. Як у 2022-му, так і у 2023 році це врегулювали за допомогою наказу МОН.