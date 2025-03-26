Кісь, Войтенко, Литвин: хто отримав премію "УП100: Сила жінок" в категорії освіти й науки

25 березня "Українська правда" вдруге оголосила лауреаток премії "УП100: Сила жінок".

Цьогорічна премія була присвячена парамедикині "Госпітальєрів" Ірині Цибух, яка загинула 29 травня 2024 року на Харківщині.

До переліку лідерок у категорії "Освіта і наука" потрапили 11 українок.

"УП. Життя" коротко розповідає про їхній внесок.

Євгенія Чвертко

Зварювальниця, доцентка КПІ

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Євгенія Чвертко – доцентка кафедри зварювального виробництва IМЗ ім. Є.О. Патона у КПІ, лауреатка Державної премії в галузі освіти, яка понад 15 років представляє Україну в Міжнародному інституті зварювання (IIW).

Закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю зварювання попри гуманітарне шкільне спрямування, а потім залишилася працювати у своїй альма-матер.

У 2017 році Євгенія стала першою жінкою у Східній Європі та другою у світі, яка отримала статус аудиторки IIW з атестації персоналу та сертифікації зварювального виробництва.

Розробила професійний стандарт підготовки зварників, гармонізований з європейськими та міжнародними нормами.

У 2021 році увійшла до Ради директорів IIW, а у 2023 році стала першою жінкою у Східній Європі, яку відзначили спеціальною нагородою IIW.

Людмила Таболіна

Вчителька української мови та літератури

Людмила Таболіна – вчителька української мови та літератури з Харкова, фіналістка національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 та півфіналістка світової Global Teacher Prize 2023.

Її знають як сучасну педагогиню, харизматичну спікерку та щиру людину, поважають у професійній спільноті, зокрема в EdEra.

Людмила – активна інфлюенсерка серед освітян, веде соціальні мережі, ділиться досвідом, підтримує ініціативи, розвиває професійні спільноти.

До початку повномасштабної війни Людмила працювала в Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №73. А після вторгнення – стала волонтеркою фонду "Вільних та небайдужих" і допомагала вивозити людей з-під обстрілів на Харківщині.

Зоя Литвин

Засновниця Global Teacher Prize Ukraine

Зоя Литвин – голова громадської спілки "Освіторія" з 2013 року, засновниця Новопечерської школи та премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine, директорка платформи Kyiv Global Government Technology Centre.

Відома підприємиця та освітянка, яка відстоює розвиток Нової української школи, рівного доступу до якісної освіти та інноваційного викладання.

"Зоя Литвин – приклад лідерства в освітній сфері в умовах турбулентності та невизначеності. Мені імпонують проєкти, які створює команда ГС "Освіторія"; вони синергійні з проєктами, які реалізує наша команда та однодумці.

Зою Литвин знають і шанують освітяни, вона гуртує різні спільноти задля популяризації якісної сучасної освіти, постійного професійного навчання та вдосконалення", – каже Артур Пройдаков, один з десяти найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023.

Нана Войтенко

Нейробіологиня, електрофізіологиня, дослідниця болю

Нана Войтенко – науковиця з 30-річним досвідом та одна з провідних дослідниць болю в Україні. Вона вивчає молекулярні механізми його виникнення та вплив імунної системи на хронічний біль.

Разом із чоловіком вчена розробляє 3D-імпланти для регенерації пошкоджених нервів – технологію, яка може змінити підхід до лікування важких травм.

Після тривалої роботи в НАН України Нана пішла з державного сектору та очолила "Академію Добробут" – приватний заклад, що займається реформою післядипломної медичної освіти.

"Під її керівництвом "Академія Добробут" стала місцем, де медики можуть постійно вдосконалюватися, вчитися у найкращих фахівців, опановувати сучасні методи лікування та переймати міжнародний досвід.

Її мета – зробити так, щоб українські лікарі мали найкращу освіту, працювали за світовими стандартами і розвивали медицину в країні", – каже керівниця відділу зовнішніх комунікацій Медичної мережі "Добробут" Ірина Навольнєва.

Оксана Кісь

Історикиня, антропологиня, дослідниця жіночої історії

Оксана Кісь – докторка історичних наук, антропологиня, голова Національного фонду досліджень України та очільниця Української асоціації досліджень жіночої історії.

Авторка книжки "Українки в ГУЛАГу" – важливого дослідження про жіночий досвід репресій.

Оксана бореться за права жінок та активно впливає на розвиток феміністської освіти в Україні.

"Книги Оксани про жіночий досвід у національно-визвольних змаганнях, під час Голодомору, під час політичного ув'язнення дають нам більше розуміння сили жінок, стійкості та виживання у страшні часи. Дають нам можливість зрозуміти ті самі коди національного опору, державності, збереження себе", – каже правозахисниця й письменниця Лариса Денисенко.

Ольга Уніцька

Медична директорка Інституту ім. Амосова

Ольга Уніцька – медична директорка ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України". Вона розпочала шлях у 2014 році як лікар-інтерн на Київщині, а вже через два роки з відзнакою захистила магістерську роботу з кардіології.

Працювала у Сквирській ЦРЛ, Київському обласному кардіологічному диспансері та в департаменті охорони здоров’я Київщини. Згодом – перейшла до Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, одного з провідних кардіоцентрів країни.

У 2021-2022 роках Ольга стажувалася в Італії (International Heart School, університетах Мілану та Бергамо). Після успішного захисту магістерської роботи відмовилася від пропозиції роботи за кордоном і повернулась в Україну.

Лікарка очолила відділення воєнної та інноваційної кардіохірургії, а з весни 2024 року стала медичною директоркою Інституту ім. Амосова.

Ініціювала створення Cardio Academy – безкоштовної школи для лікарів, яка поширює сучасні знання у кардіології. У 2024 році пройшла навчання у Women Leadership Program (МІМ та IMD Business School, Швейцарія), де захистила науковий бізнес-проєкт.

Ольга є учасницею провідних європейських кардіологічних організацій, включно з ESC, Радою боротьби з інсультом, Радою кардіоонкології тощо.

"Високий професіоналізм, трудолюбивість, принциповість, уважне та чуйне ставлення до пацієнтів, активна життєва позиція створили Ользі Уніцькій заслужений авторитет та повагу серед колег і пацієнтів", – каже її колега Марія Степова.

Анна Новосад і Анна Пуцова

Співзасновниці благодійного фонду SavED

Анна Новосад і Анна Пуцова – команда лідерок SavED, які запустили ініціативу під час повномасштабної війни та допомогли тисячам дітей повернутися до навчання.

"Вони будують укриття там, де більшості страшно навіть перебувати. Вони турбуються про дітей, про вчителів. І вони знаходять ресурси для освіти в той час, коли більшість донатів ідуть на фронт, бо війна – наш основний виклик. Їм вдається доводити, що фандрейзинг на освіту – це не лише важливо, а й можливо. Бо це фандрейзинг на наше майбутнє", – розповідає голова правління освітньої фундації GoGlobal Ксана Нечипоренко.

Завдяки фандрейзингу SavED для школярів у різних містах вдалося облаштувати укриття й тимчасові школи. До речі, разом з SavED "Українська правда" долучалася до збору коштів на укриття в одній зі шкіл Миколаєва.

Олена Скирта

Співзасновниця організації INSCIENCE

Олена Скирта – співзасновниця та партнерка організації INSCIENCE, яка з 2018 року змінює ставлення до науки в Україні. Разом із партнеркою Анною Орєховою вона запускає яскраві науково-популярні ініціативи.

Серед них INSCIENCE Conference – головна наукова подія країни, що зібрала спікерів із NASA, Mars Society та вчених з усього світу.

Проєкт "НАУКОВИЦІ" просуває жінок у науці, "Бережи себе" – поширює доказовий підхід до здоров’я, а "Science Kids", створений під час повномасштабної війни, допомагає дітям вчитися та піклується про їхнє ментальне здоровʼя.

Олена також розвиває INSCIENCE Business – напрям, який допомагає компаніям впроваджувати наукові підходи у свої продукти й рішення.

Зрештою, Олена – співавторка Стратегії цифрового розвитку інновацій Win-Win 2030, затвердженої урядом.

"Я переконана, що Олена та команда INSCIENCE формують спільноту людей, які не просто цікавляться наукою, а мають проактивну позицію й готові працювати для змін. Завдяки своїй роботі Олена сприяє розвитку науки, допомагаючи Україні ставати більш інноваційною", – каже астрофізикиня Олена Компанієць.

Султаніє Зейнідінова

Викладачка кримськотатарської мови, засновниця ГО "Маріфет"

Султаніє Зейнідінова – кримськотатарська активістка, яка з 18 років стала голосом свого народу. Вона викладає кримськотатарську мову, перекладає, робить перші кроки у письменництві.

У 2014 році її родина була змушена покинути Крим, але Султаніє не здалася. У 2022-му Султаніє з друзями заснувала ГО "Маріфет", що популяризує культуру корінних народів. Один із проєктів Султаніє – "Qırım filisi", освітній курс про Крим, його народи, мову та спадщину.

Султаніє – випускниця програм із прав людини та волонтерка проєкту "Листи до вільного Криму", у рамках якого перекладає листи політв’язнів.

Мар'яна Кащак

Директорка БО "Українська освітня платформа"

Мар’яна Кащак – очільниця однієї з найвпливовіших благодійних організацій в Україні, "Української освітньої платформи".

За її керівництва платформа виросла з львівської ініціативи до структури, що охоплює 21 регіон України. Після початку повномасштабної війни її команда залучила понад 800 мільйонів гривень на реалізацію понад сотні проєктів допомоги.

Мар’яна – одночасно викладачка, випускниця й студентка Українського католицького університету, де з 2014 року ділиться своїм досвідом. А ще – мама двох доньок і жінка, яка понад два роки живе у невідомості: її чоловік, Тарас Межирицький, зник безвісти у 2022 році.