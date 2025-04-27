Хто заснував могутнє місто-державу Карфаген? Науковці переглянули уявлення, що існували 2000 років

Упродовж понад двох тисяч років загальноприйнятим було уявлення, що засновниками Карфагену були народи, які походять із Лаванта – східного Середземномор'я.

Проте тепер дослідники вивчили ДНК цих морських торговців і виявили, що вони мали незначний зв'язок із левантійськими фінікійцями.

Про це йдеться у восьмирічному дослідженні, результати якого опублікували в журналі Nature, пише The New York Times.

Наймогутнішим і найбільш успішним із незалежних міст-держав фінікійців був Карфаген, заснований приблизно в IX столітті до нашої ери на території сучасного Тунісу. Карфагеняни, також відомі як пунічний народ, створили імперію, яка зрештою розширилася на територію північно-східної Африки та на півдня сучасної Іспанії.

Згодом держава почала суперництво з Римом, що призвело до трьох пунічних воєн, які закінчилися в 146 році до нашої ери. Протистояння завершилося жорстокою облогою, під час якої римляни зруйнували Карфаген, знищили його бібліотеки та традиційно засіяли тамтешню землю сіллю.

РЕКЛАМА:

Фінікійці були конфедерацією морських торговців, які вийшли з Леванту – східного Середземномор'я і розвинули найрозгалуженішу торгівельну мережу античності. Попри їхній значний внесок у будівництво човнів, навігацію та містобудування, після них майже не залишилося письмових пам'яток.

Тепер міжнародна група дослідників проаналізувала ДНК останків 210 людей, більшість із яких знайшли в місцях, які традиційно вважають фінікійськими.

Вчені зробили висновок, що з VI по II століття до нашої ери левантійські фінікійці зробили лише незначний генетичний внесок у пунічні колонії, зокрема Карфаген.

Читайте також : Сліди зубів на кістках: у Британії вперше знайшли докази гладіаторських боїв із левами

"Вони зберегли фінікійську культуру, мову, релігію та свій комерційний спосіб життя, але передали їх людям біологічно іншого походження, з якими вони змішалися після прибуття в ці регіони", – пояснив співавтор роботи, генетик із Гарвардського університету (США) Девід Рейх.

Виявилося, що основним предком фінікійців були греки. З ними, ймовірно, фінікійці змішалися на Сицилії, де грецькі та фінікійські колонії існували поруч.

Автор кількох книг про Карфаген та його найвидатнішого полководця Ганнібала Декстер Гойос стверджував, що ніщо в розповідях грецьких та римських істориків не свідчить про стабільний потік мігрантів із Лаванту після створення міста-держави.

На його думку, фінікійці продовжували подорожувати до Карфагена, деякі навіть переїжджали туди сім'ями, але, ймовірно, вони не становили більше, ніж крихітну частину населення.

"Немає жодних доказів регулярного припливу фінікійських жінок, які б ставали дружинами чоловіків-колоністів", – вважає вчений.

Історикиня з Кардіффського університету (Велика Британія) Ів Макдональд, яка не брала участі в дослідженні, каже, що відносно невелика вибірка даних ускладнює узагальнення.

"Але стаття показує нам, наскільки варто розширити розуміння стародавніх світів за межі спрощених наративів про нас та них, чи римлян та карфагенян", – сказала вчена.

Раніше науковці пояснили, чи дійсно половина людства походить з території сучасної України?

