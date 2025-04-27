Хто заснував могутнє місто-державу Карфаген? Науковці переглянули уявлення, що існували 2000 років
Упродовж понад двох тисяч років загальноприйнятим було уявлення, що засновниками Карфагену були народи, які походять із Лаванта – східного Середземномор'я.
Проте тепер дослідники вивчили ДНК цих морських торговців і виявили, що вони мали незначний зв'язок із левантійськими фінікійцями.
Про це йдеться у восьмирічному дослідженні, результати якого опублікували в журналі Nature, пише The New York Times.
Наймогутнішим і найбільш успішним із незалежних міст-держав фінікійців був Карфаген, заснований приблизно в IX столітті до нашої ери на території сучасного Тунісу. Карфагеняни, також відомі як пунічний народ, створили імперію, яка зрештою розширилася на територію північно-східної Африки та на півдня сучасної Іспанії.
Згодом держава почала суперництво з Римом, що призвело до трьох пунічних воєн, які закінчилися в 146 році до нашої ери. Протистояння завершилося жорстокою облогою, під час якої римляни зруйнували Карфаген, знищили його бібліотеки та традиційно засіяли тамтешню землю сіллю.
Фінікійці були конфедерацією морських торговців, які вийшли з Леванту – східного Середземномор'я і розвинули найрозгалуженішу торгівельну мережу античності. Попри їхній значний внесок у будівництво човнів, навігацію та містобудування, після них майже не залишилося письмових пам'яток.
Тепер міжнародна група дослідників проаналізувала ДНК останків 210 людей, більшість із яких знайшли в місцях, які традиційно вважають фінікійськими.
Вчені зробили висновок, що з VI по II століття до нашої ери левантійські фінікійці зробили лише незначний генетичний внесок у пунічні колонії, зокрема Карфаген.
"Вони зберегли фінікійську культуру, мову, релігію та свій комерційний спосіб життя, але передали їх людям біологічно іншого походження, з якими вони змішалися після прибуття в ці регіони", – пояснив співавтор роботи, генетик із Гарвардського університету (США) Девід Рейх.
Виявилося, що основним предком фінікійців були греки. З ними, ймовірно, фінікійці змішалися на Сицилії, де грецькі та фінікійські колонії існували поруч.
Автор кількох книг про Карфаген та його найвидатнішого полководця Ганнібала Декстер Гойос стверджував, що ніщо в розповідях грецьких та римських істориків не свідчить про стабільний потік мігрантів із Лаванту після створення міста-держави.
На його думку, фінікійці продовжували подорожувати до Карфагена, деякі навіть переїжджали туди сім'ями, але, ймовірно, вони не становили більше, ніж крихітну частину населення.
"Немає жодних доказів регулярного припливу фінікійських жінок, які б ставали дружинами чоловіків-колоністів", – вважає вчений.
Історикиня з Кардіффського університету (Велика Британія) Ів Макдональд, яка не брала участі в дослідженні, каже, що відносно невелика вибірка даних ускладнює узагальнення.
"Але стаття показує нам, наскільки варто розширити розуміння стародавніх світів за межі спрощених наративів про нас та них, чи римлян та карфагенян", – сказала вчена.
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