Сліди зубів на кістках: у Британії вперше знайшли докази гладіаторських боїв із левами

Британські та ірландські археологи виявили рідкісну знахідку – скелет гладіатора з часів Римської імперії зі слідами зубів. Вчені вважають, що чоловік помер після бою з левом.

Це перший у Європі фізичний доказ того, що у давньоримській Британії проходили криваві видовища, звичні для Колізею. Дослідження опублікували в журналі PLOS One, пише Popular Science.

Хоча гладіаторські бої добре задокументовані у письмових джерелах і зображеннях, фізичних решток самих бійців збереглося дуже мало. Донині експерти переважно спиралися на тексти, артефакти та мистецтво.

Одним із популярних видів шоу були venationes ("полювання на звірів"), у яких озброєні люди боролися з левами, ведмедями, кабанами, іноді навіть слонами. Інший формат під назвою damnatio ad bestias передбачав публічні страти на тлі боїв з хижаками.

Втім, через брак судово-медичних підтверджень лишалось незрозумілим, наскільки масштабними були ці події в римській Британії. Нове відкриття усе змінило.

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Археологи вперше знайшли фізичний доказ того, що люди у давньоримській Британії билися з хижаками PLOS One

Скелет чоловіка знайшли ще близько 20 років тому під час будівництва біля міста Йорк (історична назва – Еборакум) серед інших поховань на римському цвинтарі.

Нове дослідження показало, що чоловік був місцевим і на момент смерті йому було 26-35 років. Археологи також звернули увагу на дивні западини в області таза, що нагадували укуси великих хижаків.

Команда створила 3D-модель кісток і порівняла ці сліди з відбитками зубів різних тварин. Зоологи підтвердили, що поранення завдав великий кіт – найімовірніше, лев.

Вчені називають результати дослідження дуже масштабними. Для дослідників цей скелет – не просто кістки, а давні свідчення римської культури сили та підкорення.

"Одне з чудес археології в тому, що ми продовжуємо робити відкриття навіть через роки після розкопок. Минуло 20 років відтоді, як ми виявили 80 поховань на Дріффілд Террас. Це дослідження дає неймовірне уявлення про життя і смерть конкретної людини, а також доповнює геномні дослідження походження чоловіків, похованих на цьому римському цвинтарі.

Може, ми ніколи не дізнаємося, що привело цього чоловіка на арену, де він бився для розваги інших. Але вражає те, що перший остеоархеологічний доказ таких боїв знайшли так далеко від римського Колізею", – додав виконавчий директор організації York Archeology Девід Дженнінґс.

Нагадаємо, торік Колізей вирішив провести "гладіаторські бої" для туристів, але римляни не оцінили ідею.