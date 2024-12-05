Іран випустив з в’язниці нобелівську лауреатку через проблеми зі здоров’ям, але лише на три тижні

Іранську правозахисницю Наргес Мохаммаді, яка у 2023 році стала лауреаткою Нобелівської премії миру, тимчасово випустили з в’язниці через проблеми зі здоров’ям.

За ґратами вона перебуває вже три роки, повідомляє The Guardian.

"За порадою лікаря, який проводив обстеження, прокурор призупинив тюремне ув'язнення Наргес Мохаммаді на три тижні, і її звільнили із в'язниці", – повідомив адвокат Мостафа Нілі.

Правозахисниця вийшла з ув’язнення у середу вранці, скандуючи гасло протесту "Жінці – свободу життя".

Сім'я і прихильники Мохаммаді назвали її тимчасове звільнення "неадекватним".

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"Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення Наргес Мохаммаді або принаймні продовження її відпустки до трьох місяців", – йдеться у їхній заяві.

Норвезький Нобелівський комітет приєднався до закликів звільнити правозахисницю назавжди. За словами його очільника Йоргена Ватне Фріднеса, стан Мохаммаді важкий і вона може хворіти на рак.

"Проблема, звичайно, в тому, що цих 21 дня, швидше за все, недостатньо для адекватного лікування", – додав він.

Мохаммаді перебуває у в'язниці з листопада 2021 року за звинуваченнями, пов'язаними з її кампанією проти смертної кари та обов'язкового носіння хіджабу в Ірані.

Через кілька тижнів після церемонії вручення премії миру 2023 року, іранський суд призначив їй 15 додаткових місяців ув'язнення, звинувативши в поширенні пропаганди проти держави під час перебування у в'язниці.

Наприкінці жовтня 2024 року активісти вимагали надати невідкладну медичну допомогу Наргес Мохаммаді. Жінка має серйозні проблеми зі здоров'ям. У 2021 році їй встановили стент у серці, який потребує оновлення.

Медики неодноразово звертались до керівництва в’язниці та суду, але активістці тричі відмовляли у переведенні до лікарні з червня 2023 року.

Нещодавно у Мохаммаді виявили новоутворення у правій молочній залозі, яке потребує термінового обстеження.