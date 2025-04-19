В Україні створили "гарячі лінії" для повідомлень про хвороби тварин, спалахи яких фіксують у ЄС
В Україні створили "гарячі лінії" для власників тварин, які підозрюють у них вірусні хвороби ящур та блутанг. Вони діятимуть у кожній з областей.
Раніше спалахи цих недуг зафіксували на території Європейського Союзу. У Держпродспоживслужби вважають, що ризики занесення патогенів в Україну "високі".
Ящур – вірусне захворювання, яке переважно вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних. Водночас патоген може стати причиною недуги в диких тварин, наприклад оленів, козуль, лосів і диких кабанів.
Хвороба налічує понад 60 штамів, але імунітет до однієї "родини" з них не захищає від інших.
Важкість ознак ящуру залежить від штаму вірусу, віку, виду та породи хворої тварини. Зазвичай проявами хвороби є:
- лихоманка;
- ураження ротової порожнини, язика, вимені у корів;
- слиновиділення;
- анорексія;
- кульгавість;
- викидні;
- зниження молочної продуктивності;
- раптова загибель новонародженого молодняку.
Люди можуть інфікуватися ящуром через вживання сирого молока хворих тварин, а також продукти його перероблювання. Рідко фіксують випадки зараження людей через м'ясо.
Крім того, хвороба від тварини до людини може передаватися повітряно-крапельним шляхом.
Блутанг, або синій язик – інфекційне вірусне захворювання, яке вражає жуйних тварин, частіше овець та велику рогату худобу. Хвороба має високу летальність і спричиняє смерть у 90-100% випадків.
Тварина може інфікуватися через укус мокриць виду Culicoide та мошок Culicoides imicola. Звірі можуть заразитися вірусом через контакт з одне одним, зокрема через сперму та плаценту до плода.
До ознак блутангу належать:
- лихоманка;
- слинотеча;
- поява кровоточивих виразок;
- набряк губ;
- запально-некротичне враження ротової порожнини;
- ціаноз (синюшне забарвлення) язика;
- кон'юктивіт;
- викидні.
Блутанг не передається людям і не становить загрози для безпечності продуктів.
У Держпродспоживслужбі закликають власників тварин ретельно стежити за станом тварин, аби вчасно виявити симптоми хвороб. У разі підозри варто негайно звернутися на "гарячу лінію" свого регіону, номер якої можна знайти на сайті.
11 квітня 2025 року Держпродспоживслужба, провівши позачергове засідання при Кабміні, посилила ветеринарно-санітарні заходи, аби не допустити віруси ящуру та блутангу на територію країни.
Нагадаємо, в березні на Львівщині зафіксували спалах африканської чуми свиней, який здатний викликати масову загибель тварин.