В Україні створили "гарячі лінії" для повідомлень про хвороби тварин, спалахи яких фіксують у ЄС

"Гарячі лінії" для повідомлень про хвороби створили в усіх областях

В Україні створили "гарячі лінії" для власників тварин, які підозрюють у них вірусні хвороби ящур та блутанг. Вони діятимуть у кожній з областей.

Раніше спалахи цих недуг зафіксували на території Європейського Союзу. У Держпродспоживслужби вважають, що ризики занесення патогенів в Україну "високі".

Ящур – вірусне захворювання, яке переважно вражає велику рогату худобу, свиней та інших парнокопитних. Водночас патоген може стати причиною недуги в диких тварин, наприклад оленів, козуль, лосів і диких кабанів.

Хвороба налічує понад 60 штамів, але імунітет до однієї "родини" з них не захищає від інших.

Важкість ознак ящуру залежить від штаму вірусу, віку, виду та породи хворої тварини. Зазвичай проявами хвороби є:

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лихоманка;

ураження ротової порожнини, язика, вимені у корів;

слиновиділення;

анорексія;

кульгавість;

викидні;

зниження молочної продуктивності;

раптова загибель новонародженого молодняку.

Люди можуть інфікуватися ящуром через вживання сирого молока хворих тварин, а також продукти його перероблювання. Рідко фіксують випадки зараження людей через м'ясо.

Крім того, хвороба від тварини до людини може передаватися повітряно-крапельним шляхом.

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Блутанг, або синій язик – інфекційне вірусне захворювання, яке вражає жуйних тварин, частіше овець та велику рогату худобу. Хвороба має високу летальність і спричиняє смерть у 90-100% випадків.

Тварина може інфікуватися через укус мокриць виду Culicoide та мошок Culicoides imicola. Звірі можуть заразитися вірусом через контакт з одне одним, зокрема через сперму та плаценту до плода.

До ознак блутангу належать:

лихоманка;

слинотеча;

поява кровоточивих виразок;

набряк губ;

запально-некротичне враження ротової порожнини;

ціаноз (синюшне забарвлення) язика;

кон'юктивіт;

викидні.

Блутанг не передається людям і не становить загрози для безпечності продуктів.

У Держпродспоживслужбі закликають власників тварин ретельно стежити за станом тварин, аби вчасно виявити симптоми хвороб. У разі підозри варто негайно звернутися на "гарячу лінію" свого регіону, номер якої можна знайти на сайті.

11 квітня 2025 року Держпродспоживслужба, провівши позачергове засідання при Кабміні, посилила ветеринарно-санітарні заходи, аби не допустити віруси ящуру та блутангу на територію країни.

Нагадаємо, в березні на Львівщині зафіксували спалах африканської чуми свиней, який здатний викликати масову загибель тварин.