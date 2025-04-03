Американські Грицько та Одарка: у США спостерігають за гніздом білоголових орланів

У США за допомогою відеокамер стежать за "американськими Грицьком та Одаркою" – популярною в інтернеті парою білоголових орланів Джекі та Шедоу. Нещодавно у їхньому гнізді вилупилися пташенята.

Їм вже обрали імена. Більше за розміром пташеня назвали Санні, а менше – Гізмо.

Санні та Гізмо приєдналися до своїх батьків у їхньому гнізді, розташованому в горах Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія), пише Popular Science.

Відома в інтернеті пара американських білоголових орланів висиджувала три яйця у своєму великому гнізді. Перше пташеня вилупилось пізно ввечері 3 березня, друге – вранці 4 березня, а третє – через 4 дні, тобто 8 березня.

13 березня ввечері гніздо зіркової родини постраждало від снігової бурі.

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Вранці 14 березня на відео помітили лише двох пташенят. Організація FOBBV ("Друзі долини Великої Ведмедиці") підтвердила загибель одного з дитинчат днем пізніше. Як саме воно загинуло – точно невідомо.

Дитинчаті, яке не вижило, дали ім’я Місті на честь Кеті Містерлі, волонтерки FOBBV, яка померла після боротьби з раком. Двох інших орлят тимчасово називали "Мале пташеня" і "Велике пташеня".

Зіркова родина білоголових орланів Організація FOBBV

Пара білоголових орланів вперше "зійшлася" у 2018 році. Фахівці кажуть, спроби орланів створити сім’ю можуть бути "емоційними американськими гірками", адже успішність вилуплення яєць складає 50%.

Джекі та Шедоу успішно висиджували пташенят у 2019 та 2022 роках.

У 2023-му та 2024-му потомства не було.

"Можливо, температура під час інкубаційного періоду та під час висиджування була не найкращою. Також на це могла вплинути кількість кисню. Птахи перебувають на дуже великій висоті, вище, ніж більшість орлиних гнізд. Може, це пов’язано з біологічними факторами. Точної причини ми не знаємо", – розповіла Сенді Стірс, виконавча директорка FOBBV.

Трансляцію з їхнього гнізда почали вести у вересні 2021 року. Спостерігати за птахами можна за посиланням.

Нагадаємо, у гнізді української зіркової пари лелек Одарки та Грицика вже з’явилося друге яйце. Перше помітили ввечері 31 березня.