"Армія не така страшна, як здається": як айтівець, що тікав через Тису, став зв’язківцем на фронті

Історія айтівця, який після невдалої втечі через Тису став прикордонником

Рік тому айтівець Микита вирішив залишити Україну через небажання мобілізуватися та спробував нелегально перетнути Тису. Після невдалої спроби втечі його затримали та призвали до армії.

Нині він служить зв’язківцем у прикордонному підрозділі "Скорпіон" на Харківському напрямку, де забезпечує стабільний зв’язок для підрозділу на передовій.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

"Армія здавалася набагато страшнішою, ніж виявилася насправді. Я зрозумів, що все залежить від того, як ти адаптуєшся, як проявляєш себе з перших днів. Якщо ти вже в армії, то важливо показати, що ти вмієш і чим можеш бути корисним", – розповідає Микита.

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Його обов’язки охоплюють забезпечення стабільного зв'язку для підрозділу: налаштування радіостанцій, прокладання інтернету та підтримку комунікацій на позиціях.

Перехід від управлінської ролі до технічної в армії став для нього випробуванням. До мобілізації чоловік займався менеджментом, однак тепер йому доводиться освоювати нові навички з радіозв’язку та обслуговування обладнання.

"Спочатку було важко прийняти зміни, це був справжній стрес, але згодом я усвідомив, що можу тут розвиватися", – ділиться він.

Забезпечення резервних каналів зв’язку є критичним для виконання бойових завдань.

"Наше завдання – гарантувати наявність як мінімум двох каналів зв’язку, щоб у разі виходу одного з ладу був запасний. У бойових умовах це може стати питанням життя і смерті", – пояснює Микита.

Він зазначає, що завдання ускладнюється багатьма ризиками: від погодних до технічних.

Він зазначає, що в колективі практикують обмін досвідом, що допомагає адаптуватися до вимог військової служби.

"Я не засуджую тих, хто хоче виїхати з країни – сам був одним із них, і дуже пощастило, що залишився живим після невдалої спроби перетнути кордон. Я сплатив велику суму переправникам, але життя – дорожче", – говорить Микита.

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